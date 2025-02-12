Дешевле, чем один тюльпан. Где можно сэкономить на сладком подарке ко Дню всех влюбленных

Акционные предложения в некоторых магазинах действуют почти до конца февраля

Готовясь ко Дню святого Валентина, некоторые выберут в виде сладкого подарка конфеты Raffaello, а другие остановятся на шоколаде. Если поторопиться, то на одной плитке можно сэкономить почти до 23 гривен.

Чтобы узнать, где сейчас можно приобрести этот товар по акции или по более сниженной цене, "Телеграфом" было проанализировано 10 различных магазинов. Для сравнения мы выбрали шоколад от "Roshen" и "Milka".

Где дешевле купить шоколад Roshen Lacmi с молочной начинкой и вафлей

Самое дешевое предложение этого шоколада можно найти в Maudau. Пока на него действует акция, поэтому товар продается за 44 гривны.

В "Novus" 90-граммовая шоколадка стоит 61,99 гривны.

Между тем "Metro" продает этот товар по цене в 62,43 гривны.

В "Varus" цена на шоколад достигла 64,40 гривны за 90 граммов.

Между тем магазин "АТБ" предлагает еще более дорогой товар — за 66,70 гривны.

Где самая низкая цена на шоколад молочный от Milka

Если хочется шоколада от другой марки, то сейчас самая дешевая "Милка" есть в "Metro", потому что там действует акция — 52,89 гривны.

В "Ашан" этот товар дороже на 15,01 гривны, то есть стоит 67,90 гривны.

В тот же момент за 90 граммов шоколада в "Novus" можно потратить 69,99 гривны.

Цена на эту шоколадку в "АТБ" переросла за 70 гривен.

А самое дорогое предложение сладкого товара есть в "Сільпо" — 71,99 гривны.

Итак, самые дешевые шоколадки от "Roshen" и "Milka" есть в "Maudau" и "Metro" соответственно.

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