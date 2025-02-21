Пенсия некоторых украинцев увеличится. Кто будет получать прибавку до конца года

Пенсионный фонд оформит ее автоматически

Пенсионное начисление украинцев может вырасти не только в результате индексации, но и с помощью специальных надбавок. Одна из таких будет начисляться при достижении определенного возраста.

В марте пенсионеры смогут получить прибавку, если им исполнилось 70, 75 или 80 лет. С каждыми 5 годами сумма выплаты будет расти, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Надбавка за возраст в марте предусмотрена некоторым категориям пенсионеров, а именно:

если им исполнилось 70 лет – 300 гривен;

75 лет – 456 гривен;

80 лет – 570 гривен.

Но она будет предоставляться не всем. Пенсионный фонд Украины автоматически оформит ее для тех, кто имеет пенсию меньше чем 10340,35 гривны.

Стоит заметить, что надбавка будет осуществляться ежемесячно и начнется с месяца, который будет следующим после достижения определенного возраста. Сумма, которая выплатится первой, будет пропорциональна количеству дней после дня рождения пенсионера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую пенсию претендует мужчина в 2025 году, если получает 25 тысяч гривен зарплаты.