Статус "недоторканності" міг стати приводом для цькування: лідер "Бумбоксу" прокоментував рішення Мінкульту

Андрій Хливнюк сказав, що таке рішення Міністерства не дає реальних переваг

Міністерство культури та інформаційної політики України днями визнало два музичні гурти критично важливими для економіки України, зокрема "Бумбокс". Хоча це звільняє учасників гурту від мобілізації, не надає реальних переваг.

Як пояснив у коментарі "Телеграфу" лідер колективу Андрій Хливнюк, назва "недоторканні" є доволі пафосною, що є прикрим для вокаліста.

Скриншот наказу Міністерства

— Ні, я не вважаю нас критично важливим підприємством, — зауважив він.

Хливнюк додав, що йдеться не про те, щоб якимось популярним гуртам надати статус "недоторканих", а про те, як організувати роботу благодійних фондів, які працюють за кордоном.

— Річ у тому, як між цими обмеженнями зберегти й виконати ті зобов'язання, які фонд взяв на себе перед людьми, — каже лідер "Бумбоксу".

За словами співрозмовника видання, недоторканність була б чудовим приводом для цькування та критики, а нове рішення Міністерства не дає реальних переваг.

— Що дає статус "критично важливого підприємства" моєму колективу? Нічого. Потрібен був інший дозвіл — дозвіл на виїзд, — пояснив Андрій Хливнюк. Водночас він іронічно висловився про українську бюрократію, наголошуючи на її складності.

Зараз "Бумбокс" проводить за кордоном "Дронотур". Музиканти збирають гроші на концертах для благодійного фонду Андрія Хливнюка, які в подальшому будуть спрямовані на потреби українського війська.

Виступи проходять у Німеччині, Ізраїлі, Румунії, Норвегії, Данії, Болгарії та Великій Британії.

До слова, Хливнюк поєднує творчість із військовою службою. Після 24 лютого 2022 року він вступив до лав ЗСУ — до підрозділу патрульної поліції "Софія", де служить рядовим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що В'ячеслав Вакарчук здивував сумами в декларації за службу в ЗСУ та "звільнився" з армії.