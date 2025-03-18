В Одесі попрощаються із вбитим активістом Ганулом: де і коли пройде церемонія

Провести активіста в останню путь зможуть усі охочі

У середу, 19 березня, в Одесі пройде прощання з українським активістом Дем’яном Ганулом, якого застрелили посеред вулиці на очах у людей. Церемонію організують у парку Шевченка біля пам’ятника.

Інформацію про це опублікували в Telegram-каналі Ganul, який раніше активно вів активіст. Там вказали, що прощання розпочнеться о 9:00.

"Український патріот, громадський діяч і борець за справедливість він загинув, але пам’ять про нього житиме в наших серцях. Приходьте, щоб провести його в останню путь", — йдеться у повідомленні.

Вбивство Дем’яна Ганула — що відомо

У п’ятницю, 14 березня, у центрі Одеси було застрелено відомого активіста Дем’яна Ганула. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що бере "під особистий контроль розслідування розкриття цього злочину".

Блогери та активісти відреагували на зухвалий злочин в Одесі. Кожен із них прокоментував подію.

Слід додати, що раніше одеський активіст Дем’ян Ганул просив СБУ про захист. У своєму Telegram він писав, що побоюється замаху на себе чи своїх близьких.

Дем’ян Ганул

За словами активіста, після останніх акцій із захисту честі військових він почав отримувати погрози. Щобільше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних та призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.

Підозрюваного у вбивстві Ганула було затримано зі зброєю. Місцеві паблики пишуть, що чоловікові 52 роки й він мешканець Кіровоградської області, звідки й сам Ганул.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Одесі суд обирав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Дем’яна Ганула Сергію Шалаєву.