В Одесі попрощаються із вбитим активістом Ганулом: де і коли пройде церемонія
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Провести активіста в останню путь зможуть усі охочі
У середу, 19 березня, в Одесі пройде прощання з українським активістом Дем’яном Ганулом, якого застрелили посеред вулиці на очах у людей. Церемонію організують у парку Шевченка біля пам’ятника.
Інформацію про це опублікували в Telegram-каналі Ganul, який раніше активно вів активіст. Там вказали, що прощання розпочнеться о 9:00.
"Український патріот, громадський діяч і борець за справедливість він загинув, але пам’ять про нього житиме в наших серцях. Приходьте, щоб провести його в останню путь", — йдеться у повідомленні.
Вбивство Дем’яна Ганула — що відомо
У п’ятницю, 14 березня, у центрі Одеси було застрелено відомого активіста Дем’яна Ганула. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що бере "під особистий контроль розслідування розкриття цього злочину".
Блогери та активісти відреагували на зухвалий злочин в Одесі. Кожен із них прокоментував подію.
Слід додати, що раніше одеський активіст Дем’ян Ганул просив СБУ про захист. У своєму Telegram він писав, що побоюється замаху на себе чи своїх близьких.
За словами активіста, після останніх акцій із захисту честі військових він почав отримувати погрози. Щобільше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних та призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.
Підозрюваного у вбивстві Ганула було затримано зі зброєю. Місцеві паблики пишуть, що чоловікові 52 роки й він мешканець Кіровоградської області, звідки й сам Ганул.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Одесі суд обирав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Дем’яна Ганула Сергію Шалаєву.