Стосується всіх? Українці за кордоном зможуть стати на військовий облік

Така можливість була лише у хлопців до 25 років

Військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік. Це буде доступно дистанційно.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що відбулася міжвідомча робоча нарада щодо питань військового обліку громадян за кордоном.

За словами Верещук, було ухвалено рішення, що Міністерство оборони протягом тижня підготує проєкт постанови, який дозволить громадянам за кордоном стати на військовий облік дистанційно, без відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК) та без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

До цього моменту можливість стати на облік онлайн мала лише молодь віком від 18 до 25 років. Нововведення розширить цю опцію на всіх військовозобов’язаних до 60 років.

Нагадуємо, Міністерство оборони України впровадило експериментальний проєкт, який дозволяє чоловікам віком від 16 до 25 років стати на військовий облік без необхідності особисто відвідувати ТЦК. Ініціатива реалізована відповідно до Постанови №932, що передбачає інтеграцію реєстру "Оберіг" із Єдиним демографічним реєстром та системою Державної міграційної служби.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, проєкт ухвалили для того, щоб:

Безбар’єрно поставити на облік чоловіків, які перебувають за кордоном. Щоб вони автоматично не стали порушниками лише через неможливість приїхати в Україну.

Розвантажити ТЦК. Чоловіки 16–25 років не підлягають призову без їхньої згоди — тож зусилля ТЦК хочуть зосередити на завданнях мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, хто має стати на військовий облік у квітні 2025 року. Це стосується як школярів, так і тих, хто вже завершив навчання.