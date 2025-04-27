В українському футболі відбувся "фільм жахів" (відео)

Спортивний лікар розкритикував футболістів та лікарів

У матчі Першої ліги України "Діназ" — "Поділля" гравець гостей замість м’яча вдарив по голові футболіста господарів Івана Михайленка, після чого той знепритомнів. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк оцінив дії гравців та лікаря у цьому епізоді.

Відповідний пост Бабелюк розмістив на своєму telegram-каналі. Лікар відзначив паніку та неправильне надання медичної допомоги в даному моменті.

"Фільм жахів із Першої Ліги.

Контент не для слабкодухих, адже якось по-іншому назвати те, що робили з Іваном Михайленком його партнери та лікарі, після того, як той знепритомнів, я не можу.

Не втомлюся повторювати:

Коли людина знепритомніла, категорично заборонено їй лізти в рот і щось там шукати!

Потерпілого слід перевернути на бік і чекати на закінчення нападу, утримуючи його в безпечному положенні.

На відео помітна неймовірна паніка. Партнери по команді натомість почали агресивно лізти в рот гравцю і ловити той бідний язик.

Лікарі, які прибули на допомогу, теж, здається, намагалися щось там агресивно дістати.

Це я вже не говорю про те, що гравця з потенційною підозрою на травму шиї транспортують до швидкої на гамаку, з якого помітно як голова падає вниз!

Це якийсь дикий треш-контент.

Таке відео має транслюватися абсолютно на всіх курсах першої медичної допомоги, щоб продемонструвати як не потрібно діяти в таких випадках (як і відео Гусєв-Канкава)", — написав Бабелюк.

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