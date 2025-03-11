Еще одна категория украинцев останется без повышения пенсий в 2025 году

В марте индексация состоится не для всех пожилых

Мартовская индексация в 2025 году затронула большинство украинцев, однако есть те, которым не стоит ожидать увеличения выплаты. Это касается тех, кто получал пенсии по инвалидности с детства.

Повышение пенсионных выплат в 2025 году не охватит лиц с инвалидностью с детства. Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии "УНИАН".

Это связано с тем, что они получают не пенсию, а социальную помощь из-за отсутствия трудового стажа. Следовательно, таким лицам индексация не предусматривается, а, в свою очередь, их денежная помощь останется на уровне ежемесячных 2 361 гривны.

"Это, пожалуй, главная несправедливость индексации, что некоторым повысят пенсии, а у кого-то социальная выплата останется неизменной", — говорится в сообщении.

Но индексация пенсий по инвалидности все же состоится для лиц, имеющих I степень потери здоровья, а именно с 2980 до 3323 гривен, а также для большинства пенсионеров, получающих свои выплаты по специальным законам — чернобыльцам или военным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким требованиям нужно удовлетворять, чтобы в 2025 году иметь 11 тысяч гривен пенсии.