Путін згоден на перемир'я, але хоче зупинки мобілізації (оновлюється)

Глава Кремля зробив низку гучних заяв

Путін заявив про те, що Росія "згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але це має призвести до довгострокового миру". Він також наголосив на тому, що Кремль виступає за перемир’я з Україною на 30 діб, але вони хочуть "гарантій".

Про це президент Росії сказав у ході спільної прес-конференції з Олександром Лукашенко. У РНБО ж оперативно відреагували на заяву Путіна про 30-денне перемир'я з Україною. "Телеграф" зібрав головні заяви, які прозвучали на цей момент.

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але є нюанси", — заявив Володимир Путін. При цьому він додав, що пропозиція про припинення вогню має призвести до довгострокового миру й усунути першопричини "кризи".

Також Путін наголосив, що Кремль хоче гарантій, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, військову підготовку та не отримуватиме зброю.

Крім цього, він заявив, що ситуація в Курській області нібито перебуває повністю під контролем росіян, а угруповання ЗСУ там у повній ізоляції.

Які ще тези озвучив президент РФ на прес-конференції:

Путін подякував Трампу за "врегулювання ситуації".

ЗС РФ наступають майже скрізь, незрозуміло, як вирішуватиметься ситуація на лінії зіткнення в разі перемир'я.

Росія нібито веде переговори з деякими партнерами на Заході про їхнє можливе повернення на російський ринок.

Ідея перемир'я правильна, але є питання, які треба обговорити, зокрема, зі США.

Договір про взаємну безпеку Росії та Білорусі набув сьогодні законної сили.

У РНБО відреагували на заяву Путіна про 30-денне перемир'я з Україною

"Важливо розуміти, що інформаційна стратегія Росії буде направлена в будь-якому разі на те, щоб звинувачувати Україну в їхніх же порушеннях, висувати дивні вимоги, і зробити все так само, як було під час Мінська. Це їх тактика є і буде — брехати і звинувачувати", — підкреслив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, 13 березня переговори Лукашенка і Путіна почались із заяв білоруського лідера щодо закінчення війни в Україні. За словами Лукашенка, Росія має "великі козирі" в ситуації в Україні, тому домовитися про врегулювання вдасться тоді, коли Москва "їх дістане".

Раніше "Телеграф" писав про те, що ухвалення рішення про пропозицію 30 днів повного припинення вогню – це не підготовка до заморожування війни з Росією. Україна погодилася на цю пропозицію, оскільки вважає, що це може почати шлях до повного завершення війни.