Перевозчики просят больше – в одном из городов дорожает проезд

Рентабельный тариф — ниже прихотей перевозчиков

Стоимость проезда в общественном транспорте выросла сразу в нескольких городах Украины. Наиболее резонансным стало увеличение стоимости билета в столицу Украины с пригородов. Однако и в других населённых пунктах цена только растет.

В частности, речь идет о Звягеле Житомирской области. Там повышения стоимости проезда требуют перевозчики. Они подали прошение об увеличении цены до 18 грн за одну поездку. Действующий тариф — 12 грн. Причинами обычно называют рост заработной платы, повышение стоимости горючего и запчастей. При этом тариф, рассчитанный городскими чиновниками с учетом рентабельности 15% — это 15 грн 39 коп. С общественностью согласовали тариф 15 грн за поездку.

Последнее слово за исполкомом Звягельского городского совета. К перевозчикам у звягельцев также немало вопросов, в частности о чистоте автобусов и поведении водителей. За последние несколько месяцев выросла стоимость проезда в городских автобусах и электротранспорте в разных городах Украины. Среди них Запорожье, Черкассы, Кропивницкий, Николаев, Измаил и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть в Украине город, в котором проезд пока бесплатный в любом общественном транспорте. Это Харьков – и такую фишку города хотят сохранить на постоянной основе.