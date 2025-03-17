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Пачка за 32 гривні! Де в Україні купити найдешевші цигарки та яких марок

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Цигарки
Цигарки. Фото Відкриті джерела

Якщо пошукати, то цигарки можна купити за значно нижчою вартістю

Ціни на цигарки в Україні місцями в магазинах сягають 135 гривень. Можна найти щось значно дешевше, але не завжди такі пачки матимуть високу якість.

"Телеграф" дізнався, що наразі можна купити цигарки за ще більш зниженими цінами — від 32 гривень за пачку. Однак такі цінники та товари точно не зустрінеш у звичайних магазинах чи супермаркетах.

Інтернет-магазин "Tobaccos" пропонує купити найдешевший блок цигарок "Прима" за 330 гривень, відповідно одна пачка — 33 гривні. Цей товар має найнижчу ціну серед запропонованих та наявних в магазині.

За 350 гривень можна купити цигарки з фільтром без марки.

Від 400 до 540 гривень продаються цигарки "Tobacco", Italian", "King", "Oscar" та "Lifa".

Тим часом мінімальна вартість цигарок в магазині "Сігіопт" стартує від 320 гривень за блок "Ritm".

Ціни за 400 гривень не перевищують і на "Прима", "Astra", "Blue", "Star" та звичайні цигарки з фільтром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінились ціни на цигарки за 4 роки та наскільки виросли витрати на них у порівнянні зі середніми зарплатами.

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#Ціни #Цигарки