Заплатив менше, а отримав більше. Який заробіток буде в українця, що обміняв долари з 2019

Якщо куплені у 2019 році 100 доларів продати в банках у 2025, то дохід складе понад 1 тис. грн

Курс долара в Україні за останні роки зазнав суттєвих змін. На коливаннях показників також можна заробити, якщо перед тим купити валюту, зберігати її й в потрібний час обміняти.

"Телеграф" вирішив дізнатись, скільки б зміг заробити українець і заробив би взагалі, якщо він купив долар у 2019 та продав його у 2025 році. Для цього ми використали архівні дані "Мінфіну".

Згідно з інформацією, середній курс продажу долара в банках України у січні 2019 року складав 28,1750 гривень, відповідно 100 доларів "коштували" 2817,5 гривень.

Протримавши й обмінявши їх у березні 2025 року, банк виплатить українцю 4130 гривень, відповідно до курсу купівлі в 41,30 гривень.

Різниця між цими сумами склала 1312,5 гривень. Однак громадянин все одно б не вийшов в "плюс", адже в Україні триває інфляція, яка є постійним супутником валют. Через регулярне зростання цін на товари та послуги в країні відбувається падіння купівельної спроможності, а більшість людей вимушені все частіше витрачати раніше заощаджені гроші.

Раніше "Телеграф" писав про те, як, відмовившись від одної звички, можна назбирати 5 тисяч доларів.