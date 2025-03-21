Заплатил меньше, а получил больше. Какой заработок будет у украинца, обменявшего доллары с 2019

Если купленные в 2019 году 100 долларов продать в банках в 2025, то доход составит более 1 тыс. грн

Курс доллара в Украине за последние годы претерпел существенные изменения. На колебаниях показателей можно заработать, если перед тем купить валюту, хранить ее и в нужное время обменять.

"Телеграф" решил узнать, сколько смог бы заработать украинец и заработал бы вообще, если он купил доллар в 2019 и продал его в 2025 году. Для этого мы использовали архивные данные "Минфина".

Согласно информации, средний курс продажи доллара в банках Украины в январе 2019 года составлял 28,1750 гривны, соответственно 100 долларов "стоили" 2817,5 гривны.

Продержав и обменяв их в марте 2025 года, банк выплатит украинцу 4130 гривен согласно курсу покупки в 41,30 гривны.

Разница между этими суммами составила 1312,5 гривны. Однако гражданин все равно бы не вышел в "плюс", ведь в Украине продолжается инфляция, которая является постоянным спутником валют. Из-за регулярного роста цен на товары и услуги в стране происходит падение покупательной способности, а большинство людей вынуждены все чаще тратить ранее сэкономленные деньги.

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