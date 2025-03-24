Вашу пенсию заберут и не спросят: почему украинцы могут остаться без выплаты
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Выплату можно восстановить
Пенсионеры в Украине могут полностью потерять свои выплаты. На это есть причины, в частности недостоверные данные, выезд за границу на ПМЖ или неиспользование средств на банковском счете в течение определенного периода.
Некоторые украинцы рискуют лишиться пенсии. Причины для отмены выплаты определил Пенсионный фонд Украины, передает "На пенсии".
Итак, у пенсионера заберут выплату, если:
- она была оформлена на основе недостоверных данных;
- лицо умерло;
- в течение полугода средства на банковском счете не использовались;
- пожилое лицо выехало на ПМЖ за границу, но при условии, что страна, куда переехало лицо, не имеет с Украиной договора о пенсионном обеспечении.
Чтобы возобновить начисление выплаты, украинцу нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины лично или по почте.
В случае, если пенсионер находится за границей, то он должен предоставить следующие документы:
- копию украинского паспорта;
- оригинал документа, подтверждающего, что пенсионер жив (он выдается через дипломатическое учреждение Украины);
- копию документа, удостоверяющего получение временной защиты или статуса беженца;
- копию документа, подтверждающего регистрацию на месте временного проживания за рубежом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях у пенсионеров могут забрать до 50% выплаты.