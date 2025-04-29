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Шмигаль не задекларував авто дружини: знайдено новий дивний момент із Range Rover Sport

Автор
Денис Подставной
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Автор
Дружина Шмигаля їздить на преміум авто
Дружина Шмигаля їздить на преміум авто

Дивно виявилося відразу кілька

Дружина прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Катерина, ймовірно, їздить на новесенькій преміальній машині, а політик чомусь не поспішає вносити її до декларації. Але на цьому дива з автопарком другої леді України не закінчуються.

Так, згідно з розслідуванням" Слідства.Інфо", йдеться про Range Rover Sport 2022 року. Цей автомобіль записаний на новостворену фірму Катерини "КАДіС УА", яка, за даними з відкритих джерел, має займатися готельним бізнесом та здавати майно в оренду.

Однак жодної бізнес-активності підприємства журналістам так і не вдалося виявити.

"Виглядає так, ніби єдиним активом, який є на компанії, є цей автомобіль", — йдеться у розслідуванні.

Машина-примара

Примітно, що підприємство "КАДіС УА" зазначено у декларації Шмигаля, але записаної на неї машини немає. Хоча має бути. Взагалі, згідно з декларацією прем’єра, іншого авто подружжя не має.

А чи має бути записана?

Журналісти запідозрили, що Катерина може користуватися транспортним засобом у особистих цілях, що передбачає декларування майна. Про це можуть говорити такі факти:

  • Торік цей Range Rover Sport тричі перевищував швидкість. Це, за даними розслідування, відбувалося біля будинку Шмигаля у Львові.
  • Машину було помічено у дворі будинку політика.
  • Незадовго до покупки цього автомобіля на нову фірму дружина прем’єра продала свій автомобіль Range Rover Sport 2016 року. І вже у квітні на її фірмі з’явився новий автомобіль – Range Rover Sport 2022 року.

"Отже "робоча" машина цілком може використовуватися в особистих цілях", — пишуть журналісти.

Аналітик Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб стверджує, що Катерина Шмигаль мала б задекларувати Range Rover Sport.

"Недекларування у цьому випадку виглядає доволі дивним, оскільки ми знаємо, що власниця цієї юридичної особи мала перед тим автівку такої ж самої марки, тільки кількома роками випуску раніше. Тобто виглядає так, що вона купила новішу автівку, яку може використовувати не лише в підприємницькій діяльності, але й у приватних цілях. Тому вона мала б показати її в декларації", — зазначила Волкотруб.

Ще одна дивина

Журналісти "Слідства.Інфо" під час розслідування знайшли архівне оголошення з продажем авто, яке купило сімейство Шмигалів.

"Телеграф" звернув увагу на ціну, за яку продавали автомобіль — 84 500 доларів (близько 3,5 млн грн). При цьому, згідно з даними популярного сайту автомобільної інтернет-торгівлі, верхня межа цін в Україні на такі вживані авто закінчується в районі 55 тисяч доларів. Тобто на 50% менше, ніж віддало сімейство Шмигалів. Але авто вже продане, а остання ціна так і залишалася 84 500.

Таким чином казна Шмигалів спустошилася чомусь набагато сильніше, ніж могла б.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає і чим займається дружина прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Теги:
#Розслідування #Декларації #Денис Шмигаль #Катерина Шмигаль