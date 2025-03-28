Если откладывать по 5 грн ежедневно. Быстро ли насобирается 500 долларов

Чтобы иметь 500 долларов, по 5 гривен ежедневно нужно откладывать в течение долгого периода

Откладывая ежедневно или ежемесячно небольшую сумму гривен, через некоторое время можно насобирать на финансовую подушку. Однако некоторые накопления могут растянуться на годы, если откладывать мизерные доходы.

"Телеграф" разобрался, какой минимум можно откладывать, чтобы иметь на руках 500 долларов и сколько времени уйдет на это. Согласно актуальному курсу продажи доллара на наличном рынке у "Минфин" в 41,53 гривны по состоянию на 28 марта 2025 года, 500 долларов равны 20 765 гривнам.

Соответственно, чтобы узнать, сколько нужно потратить времени на отложение 500 долларов, если каждый день "забывать" по 5 гривен, 20 765 гривен нужно поделить на эту мизерную сумму гривен. Будет 4153 дня.

То есть, если в течение более 11 лет прятать "под матрас" ежедневно по 5 гривен, то украинец сможет собрать 20 765 гривен. Но заметьте, что это много времени и курс доллара может как вырасти, так и упасть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую валюту, а именно гривну или доллар, выгоднее положить на депозитный счет в банке Украины, чтобы получить возможный доход до 1600 гривен.