Борги не лишаються безкарними — де перевірити арешти на рахунки та майно
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Частина українців може і не знати, що їхні рахунки на межі арешту. Безкоштовно можна перевірити це у трьох джерелах
Рахунки можуть заарештувати через несплачені штрафи, борги за комунальні послуги чи по кредиту. Перевірити себе, чи не є ви злісним неплатником можна в трьох державних офіційних джерелах.
"Телеграф" зазначає, що заборгованість може виникнути і не з вини людини, а через, наприклад, хибно введені реквізити.
Єдиний реєстр боржників – erb.minjust.gov.ua
Це база даних про боржників, яка оновлюється в режимі реального часу. Там містяться дані: ПІБ боржника, хто надав виконавчий документ, номер провадження, категорія стягнення — штраф, аліменти тощо.
Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень – asvpweb.minjust.gov.ua
Тут можна перевірити, чи є відкриті виконавчі провадження, за якими могли накласти арешти.
Дія – diia.gov.ua
Перевірити арешти на рахунки та майно через можна в розділі "Сервіси" — "Виконавчі провадження". Якщо є відкриті виконавчі провадження, можна дізнатися про арешти рахунків або майна.
Раніше "Телеграф" розповідав, що через комунальні борги деякі послуги можуть відключати. Зробити це можуть навіть через місяць після виникнення заборгованості.