Борги не лишаються безкарними — де перевірити арешти на рахунки та майно

Частина українців може і не знати, що їхні рахунки на межі арешту. Безкоштовно можна перевірити це у трьох джерелах

Рахунки можуть заарештувати через несплачені штрафи, борги за комунальні послуги чи по кредиту. Перевірити себе, чи не є ви злісним неплатником можна в трьох державних офіційних джерелах.

"Телеграф" зазначає, що заборгованість може виникнути і не з вини людини, а через, наприклад, хибно введені реквізити.

Єдиний реєстр боржників – erb.minjust.gov.ua

Це база даних про боржників, яка оновлюється в режимі реального часу. Там містяться дані: ПІБ боржника, хто надав виконавчий документ, номер провадження, категорія стягнення — штраф, аліменти тощо.

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень – asvpweb.minjust.gov.ua

Тут можна перевірити, чи є відкриті виконавчі провадження, за якими могли накласти арешти.

Дія – diia.gov.ua

Перевірити арешти на рахунки та майно через можна в розділі "Сервіси" — "Виконавчі провадження". Якщо є відкриті виконавчі провадження, можна дізнатися про арешти рахунків або майна.

Так має виглядати поле, якщо у вас немає виконавчих проваджень

Раніше "Телеграф" розповідав, що через комунальні борги деякі послуги можуть відключати. Зробити це можуть навіть через місяць після виникнення заборгованості.