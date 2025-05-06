Як кількість стажу впливає на розмір пенсії в 63 роки

Сума виплати відчутно зміниться

Розмір пенсії в Україні коливається залежно від страхового стажу, зарплати та віку виходу на пенсію. Відповідно чим більше років та доходу, ти вища виплата на відпочинку.

"Телеграф" вирішив дізнатись, як кількість років страхового стажу впливає на розмір пенсійного нарахування для тих, хто виходитиме в 63 роки у 2025 році. Для цього використали пенсійний калькулятор.

Якщо чоловік на загальних умовах в поточному році збирається виходити на пенсію в 63 роки при зарплаті в 10 тисяч гривень і стажі в 22 роки, то його пенсія складе 2410 гривень.

Як змінюватиметься пенсія залежно від стажу

Якщо буде 23 роки, то пенсія виросте до 2520 гривень;

24 роки — 2629 гривень;

25 років — 2739 гривень;

26 років — 2848 гривень;

27 років — 2958 гривень;

28 років — 3620 гривень;

29 років — 3749 гривень;

30 років — 3878 гривень;

31 рік — 4007 гривень.

Тож, за кожен додатковий відпрацьований рік сума пенсії змінюється по-різному, десь на 109 гривень, десь на 662 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим відрізняється пенсія за вислугу років від пенсії за віком.