Как количество стажа влияет на размер пенсии в 63 года

Сумма выплаты ощутимо изменится

Размер пенсии в Украине колеблется в зависимости от страхового стажа, зарплаты и возраста выхода на пенсию. Соответственно чем больше лет и дохода, тем выше выплата на отдыхе.

"Телеграф" решил узнать, как количество лет страхового стажа влияет на размер пенсионного начисления для тех, кто будет выходить в 63 года в 2025 году. Для этого был использован пенсионный калькулятор.

Если мужчина на общих условиях в текущем году собирается выходить на пенсию в 63 года при зарплате в 10 тысяч гривен и стаже в 22 года, его пенсия составит 2410 гривен.

Как будет меняться пенсия в зависимости от стажа

Если будет 23 года, то пенсия вырастет до 2520 гривен;

24 года — 2629 гривен;

25 лет — 2739 гривен;

26 лет — 2848 гривен;

27 лет — 2958 гривен;

28 лет — 3620 гривен;

29 лет — 3749 гривен;

30 лет — 3878 гривен;

31 год — 4007 гривен.

Итак, за каждый дополнительный отработанный год сумма пенсии меняется по-разному, где-то на 109 гривен, где-то на 662 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличается пенсия за выслугу лет от пенсии по возрасту.