Как количество стажа влияет на размер пенсии в 63 года
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Сумма выплаты ощутимо изменится
Размер пенсии в Украине колеблется в зависимости от страхового стажа, зарплаты и возраста выхода на пенсию. Соответственно чем больше лет и дохода, тем выше выплата на отдыхе.
"Телеграф" решил узнать, как количество лет страхового стажа влияет на размер пенсионного начисления для тех, кто будет выходить в 63 года в 2025 году. Для этого был использован пенсионный калькулятор.
Если мужчина на общих условиях в текущем году собирается выходить на пенсию в 63 года при зарплате в 10 тысяч гривен и стаже в 22 года, его пенсия составит 2410 гривен.
Как будет меняться пенсия в зависимости от стажа
- Если будет 23 года, то пенсия вырастет до 2520 гривен;
- 24 года — 2629 гривен;
- 25 лет — 2739 гривен;
- 26 лет — 2848 гривен;
- 27 лет — 2958 гривен;
- 28 лет — 3620 гривен;
- 29 лет — 3749 гривен;
- 30 лет — 3878 гривен;
- 31 год — 4007 гривен.
Итак, за каждый дополнительный отработанный год сумма пенсии меняется по-разному, где-то на 109 гривен, где-то на 662 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличается пенсия за выслугу лет от пенсии по возрасту.