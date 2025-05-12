За скільки вдасться зібрати 100 доларів, якщо щодня відкладати ціну сірників

100 доларів можна накопичити, якщо щодня "забувати" про 10 гривень

Зібрати 100 доларів можна, навіть якщо відкладати мізерну суму 10 гривень. Але для цього потрібно немало часу.

"Телеграф" порахував, скільки часу потрібно відкладати по 10 гривень, щоб назбирати 100 доларів, тобто близько 4150 гривень, якщо купувати валюту по курсу продажу в 41,50 гривень 12 травня 2025, згідно з даними Мінфін.

Якщо кожного дня ви будете відкладати по 10 гривень, наприклад, ціну 10 коробок сірників, то в місяць сума складе 300 гривень. 100 доларів або 4150 гривень ви зможете тримати в руках вже через 415 днів, тобто приблизно 1 рік та 1,5 місяця.

У разі, якщо хочеться зібрати цю суму якомога швидше, тоді в день краще відкладати по 15 гривень. 100 доларів у такому випадку назбирається вже через 276 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть зібрати значну суму, якщо перестануть витрачати кошти на дрібниці, тобто будуть економити на каві, шкарпетках чи вологих серветках по акції в магазині, таксі та фастфуді під час обіду на роботі. Місцями суми сягають понад 100 доларів.