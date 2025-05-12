За сколько удастся собрать 100 долларов, если ежедневно откладывать цену спичек

100 долларов можно накопить, если ежедневно "забывать" про 10 гривен

Собрать 100 долларов можно, даже если откладывать мизерную сумму 10 гривен. Но для этого нужно немало времени.

"Телеграф" посчитал, сколько времени нужно откладывать по 10 гривен, чтобы собрать 100 долларов, то есть около 4150 гривен, если покупать валюту по курсу продажи в 41,50 гривны 12 мая 2025, согласно данным Минфин.

Если каждый день вы будете откладывать по 10 гривен, например цену 10 коробок спичек, то в месяц сумма составит 300 гривен. 100 долларов или 4150 гривен вы сможете держать в руках уже через 415 дней, то есть примерно 1 год и 1,5 месяца.

В случае если хочется собрать эту сумму как можно скорее, тогда в день лучше откладывать по 15 гривен. 100 долларов в таком случае собирается уже через 276 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут собрать значительную сумму, если перестанут тратить средства на мелочи, то есть будут экономить на кофе, носках или влажных салфетках по акции в магазине, такси и фастфуде во время обеда на работе. Местами суммы достигают более 100 долларов.