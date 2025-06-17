Твердий сир — розкіш? Ось продукти, які замінять його у щоденному меню

Твердий сир наразі місцями коштує, як 8 лотків яєць по 10 штук в кожному

Твердий сир є в майже кожній страві, але ціна на нього кусається. Деякі марки цього продукту можуть коштувати понад 500 гривень за кіло. Його можна замінити дешевшими аналогами без втрати поживної цінності.

Наразі середня ціна за 1 кг твердого сиру "Звени Гора" голандський складає 452,0 гривень, згідно з даними Міністерства фінансів України. Тим часом "Комо" традиційний коштує 436,83 гривні.

Найдорожчий твердий сир є від "Комо"

Чим можна замінити твердий сир, якщо потрібні такі ж самі поживні речовини

Твердий сир є джерелом важливих поживних речовин, зокрема білка, кальцію, фосфору та вітамінів групи B, таких як B12, а також вітамінів A та D. Вони є в:

Кисломолочному сирі . Це джерело білка, жирів, кальцію, фосфору та вітамінів групи B. Він значно дешевший за твердий сир і може використовуватись у салатах, пастах та запіканках. Середня ціна 300 грамів складає 93,66 гривні, тоді як на твердий сир — від 135,6 до 164,4 гривні;

. Це джерело білка, жирів, кальцію, фосфору та вітамінів групи B. Він значно дешевший за твердий сир і може використовуватись у салатах, пастах та запіканках. Середня ціна 300 грамів складає 93,66 гривні, тоді як на твердий сир — від 135,6 до 164,4 гривні; Курячих яйцях . Містять білки, вуглеводи, жири, 30 різних вітамінів та мікроелементів, зокрема фосфор і залізо. Яйця легко поєднуються з іншими інгредієнтами. За 10 штук в середньому потрібно віддати від 67,90 до 73,53 гривні;

. Містять білки, вуглеводи, жири, 30 різних вітамінів та мікроелементів, зокрема фосфор і залізо. Яйця легко поєднуються з іншими інгредієнтами. За 10 штук в середньому потрібно віддати від 67,90 до 73,53 гривні; Горіхах та насінні — наприклад, кунжут, мигдаль або гарбузове насіння. Вони забезпечують організм вуглеводами, жирами, білками, кальцієм та 11 вітамінами, серед яких є А, Е, В та С. До речі кунжут — рекордсмен за вмістом кальцію. Їх можна додавати в салати або посипати гарячі страви. Наприклад, кунжут в "АТБ" коштує 39,90 гривень за 125 грамів;

— наприклад, кунжут, мигдаль або гарбузове насіння. Вони забезпечують організм вуглеводами, жирами, білками, кальцієм та 11 вітамінами, серед яких є А, Е, В та С. До речі кунжут — рекордсмен за вмістом кальцію. Їх можна додавати в салати або посипати гарячі страви. Наприклад, кунжут в "АТБ" коштує 39,90 гривень за 125 грамів; Сухому молоці . Це концентроване джерело білка, вуглеводів, яке підходить для додавання у каші чи випічку. За 150 грамів сухого молока в "Фора" потрібно віддати 65,90 гривень;

. Це концентроване джерело білка, вуглеводів, яке підходить для додавання у каші чи випічку. За 150 грамів сухого молока в "Фора" потрібно віддати 65,90 гривень; Плавленому сирі. Він схожий за складом на твердий сир. В ньому є багато білків, жирів та кальцію. Сирок, наприклад, "Янтарь" 160 грамів в "АТБ" можна купити за 32,30 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити авокадо.