Не тільки курагою. Чим можна замінити чорнослив

Які є ще сухофрукти

Чорнослив може бути не завжди під рукою, та й не всім він подобається. Але, на щастя, є список інших сухофруктів, які будуть не менш смачні та поживні.

Цей продукт можна замінити іншими товарами, серед яких буде не тільки курага. Список підготував "Телеграф".

Які є альтернативи

Курага (сушений абрикос) — найпопулярніший аналог. Вона містить багато калію та допомагає роботі серця. гарно поєднується з кашами, салатами, десертами. Найдешевша пропозиція в Сільпо коштує 88,49 гривні. В упаковці 150 грамів;

— найпопулярніший аналог. Вона містить багато калію та допомагає роботі серця. гарно поєднується з кашами, салатами, десертами. Найдешевша пропозиція в Сільпо коштує 88,49 гривні. В упаковці 150 грамів; Фініки — солодкі та багаті клітковиною. Ідеально підходять для енергетичних батончиків, випічки або як заміна цукерок. Найнижча ціна на них складає 36,99 гривні. Ви купите 200 грамів;

— солодкі та багаті клітковиною. Ідеально підходять для енергетичних батончиків, випічки або як заміна цукерок. Найнижча ціна на них складає 36,99 гривні. Ви купите 200 грамів; Інжир — м’який, солодкий і дуже корисний для травлення. Його часто використовують у стравах східної кухні. За найдешевшу упаковку у 250 грамів ви віддасте 113,0 гривень;

— м’який, солодкий і дуже корисний для травлення. Його часто використовують у стравах східної кухні. За найдешевшу упаковку у 250 грамів ви віддасте 113,0 гривень; Яблука сушені. Щонайменше в магазині ви заплатите 39,99 гривні за 40 грамів;

Щонайменше в магазині ви заплатите 39,99 гривні за 40 грамів; Родзинки — також покращують травлення. Найдешевша пачка коштує 44,99 гривні. В ній 200 грамів.

Нагадаємо, що Сільпо продає найдешевший чорнослив за 42,90 гривень. Ви зможете купити за таку ціну 100 грамів.

Чорнослив

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим дешевшим можна замінити печериці.