У вас вдома точно завалявся цей продукт. Чим дешевшим можна замінити печериці

Печериці кладуть як в супи, так і в піцу

Печериці давно стали звичним інгредієнтом у багатьох стравах — від супів і пасти до піци й салатів. Але що робити, якщо вдома їх немає або хочеться урізноманітнити смак знайомих страв.

Їх можна замінити не менш апетитними грибами або овочами, які не поступаються за текстурою та ароматом. Список підготував "Телеграф".

Що купити замість печериць

Замість печериць чудово підійдуть гливи, лисички чи навіть мариновані опеньки. Важливо лише враховувати, що деякі з них потребують більш ретельної обробки. Найдешевші гливи ви візьмете в Сільпо за 61,49 гривні (200 грамів), лисички за 45,40 гривень (100 грамів) та мариновані опеньки — за 49,90 гривень (100 грамів).

Цікавий варіант — використання сушених грибів, зокрема білих. Вони мають концентрований аромат і легко перетворюють звичний соус чи суп на ресторанну страву. Достатньо залити їх гарячою водою на 15–20 хвилин, а потім додати до страви разом із ароматним настоєм. Найнижча ціна на пачку сушених білих грибів складає 99 гривень (15 грамів).

Якщо ж грибів немає зовсім, на допомогу прийдуть овочі. Наприклад, баклажани або кабачки мають схожу "м’ясисту" текстуру. У поєднанні з часником, цибулею і соєвим соусом вони створюють майже грибний смак. За 100 грамів найдешевшого баклажана потрібно віддати 11,16 гривні, а кабачка — 3 гривні.

Нагадаємо, що наразі найнижча ціна на печериці складає 13,11 гривні за 100 грамів або 131,1 гривні за кіло.

Ціни на печериці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можна купити замість шашлику для мангала.