Солодкий подарунок від "Аврори": що поклали у середину і чи варто купувати

Ця пропозиція може стати в пригоді у святковий період

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Мережа мультимаркетів "Аврора" випустила тематичний подарунок до Різдвяних свят. Його вміст порадує як дітей, так і дорослих поціновувачів солодощів.

Про це розповіла користувачка під ніком hordynska_liliia в соціальній мережі Instagram. За її словами, подарунок дуже порадував своїм наповненням.

Жінка зазначила, що подарунки виготовляються в Кременчуці Полтавської області. Також, за її словами, в такого набору — 159 гривень.

"А ви бачили, що "Аврора" випустила свій власний Різдвяний подарунок. Ще й ціна в нього доволі приємна. Тож давайте дивитись, що там всередині", — сказала вона.

Ціна подарункового набору - 159 гривень

Дівчина показала, що всередині яскравого пакунка різноманітні шоколадні цукерки. Окрім них в подарунку можна знайти зефір в шоколаді та глазуровані сирки.

"Цукерка схожа на сирок чи це і є сирок. Важливо, що тут всі солодощі від SweetTail. А вони дійсно можуть випускати якісну продукцію. Ще тут єось така велика цукерка "Королівська ніч. Я її не пробувала, а вона на смак схожа на трюфель з горішками", — розповіла жінка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "Аврорі" продають павербанк з величезним бонусом, що стане в пригоді під час відключень світла.