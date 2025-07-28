Не только курагой. Чем можно заменить чернослив

Какие есть еще сухофрукты

Чернослив может быть не всегда под рукой, да и не всем он нравится. Но, к счастью, есть список других сухофруктов, которые будут не менее вкусные и питательные.

Этот продукт можно заменить другими товарами, среди которых будет не только курага. Список подготовил "Телеграф".

Какие есть альтернативы

Курага (сушеный абрикос) – самый популярный аналог. Она содержит много калия и помогает работе сердца, хорошо сочетается с кашами, салатами, десертами. Самое дешевое предложение в Сільпо стоит 88,49 гривны. В упаковке 150 граммов;

– самый популярный аналог. Она содержит много калия и помогает работе сердца, хорошо сочетается с кашами, салатами, десертами. Самое дешевое предложение в Сільпо стоит 88,49 гривны. В упаковке 150 граммов; Финики – сладкие и богатые клетчаткой. Идеально подходят для энергетических батончиков, выпечки или как замена конфет. Самая низкая цена на них составляет 36,99 гривны. Вы купите 200 граммов;

– сладкие и богатые клетчаткой. Идеально подходят для энергетических батончиков, выпечки или как замена конфет. Самая низкая цена на них составляет 36,99 гривны. Вы купите 200 граммов; Инжир — мягкий, сладкий и очень полезный для пищеварения. Его часто используют в блюдах восточной кухни. За самую дешевую упаковку в 250 граммов вы отдадите 113,0 гривны;

— мягкий, сладкий и очень полезный для пищеварения. Его часто используют в блюдах восточной кухни. За самую дешевую упаковку в 250 граммов вы отдадите 113,0 гривны; Яблоки сушеные. По меньшей мере, в магазине вы заплатите 39,99 гривны за 40 граммов;

По меньшей мере, в магазине вы заплатите 39,99 гривны за 40 граммов; Изюм также улучшает пищеварение. Самая дешевая пачка стоит 44,99 гривны. В ней 200 грамм.

Напомним, что Сільпо продает самый дешевый чернослив за 42,90 гривны. Вы сможете купить за такую цену 100 граммов.

Чернослив

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем более дешевым можно заменить шампиньоны.