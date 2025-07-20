Альтернатива ковбасі: 7 продуктів, які можна покласти на хліб

Не всі хочуть їсти ковбасу

Все більше українців відмовляються від магазинної ковбаси — через вміст консервантів, надлишок солі, жирів тощо. Деякі з них починають шукати іншу смачну, просту та корисну заміну.

Альтернативою ковбаси можуть бути як м’ясні, так і рослинні продукти. Список підготував "Телеграф".

М'ясні альтернативи

Найпростіший варіант — запечене м’ясо або домашня буженина. Куряча грудка (В АТБ можна взяти за 171,89 гривні кіло), індичка (В Сільпо можна взяти одразу мариновану за 234,0 гривень кіло) чи яловичина (В Сільпо ви щонайменше віддасте 189,5 гривень за кіло), запечені в духовці з травами, можуть повністю замінити ковбасу в раціоні.

Також можна варене м’ясо або паштети (Найдешевший кілограм паштету в Сільпо коштує 179,0 гривень).

Рослинні замінники

Серед найпопулярніших:

Хумус — паста з нуту з оливковою олією і спеціями. Найнижча ціна в Сільпо стоїть 42,99 гривні. В упаковці 110 грамів;

— паста з нуту з оливковою олією і спеціями. Найнижча ціна в Сільпо стоїть 42,99 гривні. В упаковці 110 грамів; Тофу — соєвий продукт, який можна обсмажити або запікати. Кіло в Сільпо можна купити за щонайменше 149,0 гривень;

— соєвий продукт, який можна обсмажити або запікати. Кіло в Сільпо можна купити за щонайменше 149,0 гривень; Авокадо — поживна заміна з м’якою кремовою текстурою. Найдешевше авокадо в Сільпо можна взяти за 39,99 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити болгарський перець у салаті.