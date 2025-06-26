Вистачає лише на продукти? Як українці оцінують своє матеріальне становище (дослідження)

Більше 14% опитаних вказали, що змушені економити на харчуванні

У червні українців опитали про мову спілкування вдома, оцінку матеріального становища та соціально-демографічні характеристики. Дослідження охопило респондентів по всій країні, за винятком зон бойових дій та тимчасово окупованих територій.

Такі результати зібрані в червневому "Барометрі громадських настроїв", підготовленому Інститутом стратегічних досліджень і прогнозів "Янус" у співпраці з центром SOCIS. "Телеграф" публікує його результати.

Переважна більшість опитаних — 53,9% — заявили, що вдома розмовляють виключно українською мовою. Ще 31,9% поєднують українську та російську, а 13,4% користуються лише російською. Іще 0,8% обрали інші варіанти, а 0% — відмовилися відповідати.

Якою мовою українці розмовляють вдома, дослідження

Найпоширеніша оцінка матеріального становища — "вистачає на харчування та речі першої необхідності", її обрали 40,7% респондентів. Ще 29,2% кажуть, що вистачає лише на базові потреби й оплату комуналки. 14,2% змушені економити навіть на їжі. Тих, хто може дозволити собі будь-які покупки, включно з квартирою чи автомобілем, — лише 1,4%.

Більше 14% українців змушені економити на харчуванні

У вибірці взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років. Опитування проводилося з 6 по 11 червня методом особистого інтерв’ю face-to-face з використанням планшетів (CAPI). Статистична похибка не перевищує ±2,6%. Опитування не охоплювало Крим, Луганщину, окуповані території, а також райони, де ведуться активні бойові дії. Вибірка наближена до репрезентативної за віком, статтю, регіонами та типом населеного пункту з урахуванням ВПО і громадян за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що більшість українців готові розглядати компроміси заради припинення війни, однак мають межі поступок. У червні 2025 року центр SOCIS провів опитування, щоб зʼясувати ставлення громадян до можливих умов миру, подальшого розвитку війни, зовнішньополітичної орієнтації країни та підтримки вступу до ЄС і НАТО.