Нацбанк передбачив три роки на безплатний обмін монет

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Національний банк України пропонує повністю вилучити монети номіналом 10 копійок з готівкового обігу з 1 лютого 2027 року. За проєктом НБУ, з цієї дати вони втратять статус законного платіжного засобу: ними не можна буде розраховуватися за товари, роботи й послуги.

Про громадське обговорення проєкту постанови повідомили в НБУ.

Поступове вилучення монет почалося 1 жовтня 2025 року. НБУ припинив їх карбувати, а банки не повертають в обіг монети, які до них надходять. Покупці поки можуть платити 10-копійчаними монетами, а продавці – видавати ними решту.

Після вилучення 10 копійок готівкові чеки заокруглюватимуть до 50 копійок Джерело: НБУ

Громадяни зможуть обміняти монети на банкноти й монети інших номіналів у сумах, кратних 50 копійкам. Водночас до 31 січня 2028 року обмін проводитимуть усі банки, а з 1 лютого 2028 року до 31 січня 2030 року – підрозділи НБУ, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ і Райффайзен Банк.

Після вилучення монет загальні суми в готівкових чеках заокруглюватимуть до сум, кратних 50 копійкам. Безготівкових платежів заокруглення не стосуватиметься.

Нагадаємо, монета в 5 копійок може перетворитися на 5 тисяч гривень. "Телеграф" розповів, як це працює.