Монета в 5 копійок може перетворитися на 5 тисяч гривень: як це працює (фото)

На аукціоні виставили незвичну українську монету

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В Україні продають 5-копійчану монету за 5000 гривень. Примітно, що цей грошовий знак має брак, який підняв ціну на нього.

Аверс із тризубцем на цій монеті повернутий щодо реверсу з номіналом майже на 180 градусів. Даний лот розміщено на сайті Violity.

5-копійкова монета зі шлюбом/Фото: violity.com

5-копійкова монета зі шлюбом/Фото: violity.com

5-копійкова монета зі шлюбом/Фото: violity.com

До речі, дефект штампування підвищує інтерес нумізматів та вартість монети на аукціонах. Продавець вказує, що монета зроблена зі сталі й знаходиться в стані, близькому до ідеального. На ній є дрібні подряпини, реставрації не проводили. До речі, ця монета була виготовлена в 1992 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські купюри навіть ті, які вже вивели з обігу (1, 2, 5 гривень), продають на "барахолці" в Німеччині за дуже непоганою ціною. Одна банкнота коштує 5 євро (близько 255 гривень).

Нагадаємо, в інтернеті знову знайшли привід для бурхливих обговорень. Цього разу причиною суперечок стала зовнішня схожість грошових знаків двох країн — України та Ізраїлю. Йдеться про монети номіналом 5 українських гривень та 5 ізраїльських шекелів.