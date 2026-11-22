Помутніла поверхня розсіює світло, тому фара гірше освітлює дорогу

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Якщо зносилося лише захисне покриття, а полікарбонат під ним лишився прозорим, достатньо оновити захист. Якщо пожовтів і помутнів верхній шар самого пластику, його потрібно зняти шліфуванням.

Як пояснює SKLOFAR, якщо чиста фара після змочування водою стає помітно прозорішою, основний знос, найімовірніше, поверхневий. Вода тимчасово заповнює мікронерівності, але цей тест не розрізняє дефекти покриття й пластику під ним.

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Вода тимчасово заповнює дрібні нерівності, тому після висихання матовість повертається Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Поширена причина швидкого помутніння після полірування – полікарбонат залишили без захисту від ультрафіолету, пояснює TESMA. Якщо після видалення зношеного покриття пластик гладкий і прозорий, на підготовлену поверхню наносять сумісний УФ-лак або наклеюють захисну плівку.

Якщо на самому пластику залишилися виражена матовість і помітні подряпини, Aleto рекомендує мокре шліфування. Ним знімають пошкоджений поверхневий шар, потім полірують фару й відновлюють УФ-захист.

Якщо на ввімкненій фарі крізь гладку поверхню видно сітку тріщин у товщі полікарбонату, шліфувати глибше не варто. У такому разі оцінюють, чи потрібно замінити прозорий елемент фари.

Раніше "Телеграф" розповідав, як водіям позбутися жовтого нальоту на фарах без витрат на дороге полірування.