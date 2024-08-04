"Таке не для всіх": мер Дніпра раптово пішов у відпустку, засвітивши цікаву книгу (фото)

Мер Дніпра збирається у вільний час читати книжки

Міський голова Дніпра Борис Філатов пішов у відпустку. Він планує пробути там тиждень.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. За його словами, це його перша відпустка за три роки.

"Щастя. Книжки. Ночувати в гаражі серед запчастин та автівок. На диванчику. І щоб собака слідкував за тобою всю ніч. Кривавими очима. Куняючи на гравії. Повернусь вже у пʼятницю", — написав Філатов.

Також він опублікував фото, на якому в кадр попала книжка американського журналіста та письменника Себастьяна Юнгера "Плем'я. Про повернення з війни і належність до спільноти". В цій книзі автор досліджує питання ветеранів війни, зокрема посттравматичний стресовий розлад та процес реабілітації військових після повернення до мирного життя.

Варто зазначити, що у коментарях під його дописом багато людей побажали меру Дніпра гарного відпочинку. також дехто поділився враженнями про книгу, яка попала на фото. Один із них наголосив, що книга цікава, але "не для всіх".

Нагадаємо, раніше Філатов порадив українцям готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії. Він пояснив, що така ситуація може скластися під час опалювального сезону, адже в цей час буде зростати споживання електроенергії. Мер Дніпра впевнений і в тому, що російські війська не припинять атакувати Україну з повітря.