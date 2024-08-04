"Такое не для всех": мэр Днепра внезапно ушел в отпуск, засветив интересную книгу (фото)

Мэр Днепра собирается в свободное время читать книги

Городской голова Днепра Борис Филатов ушел в отпуск. Он планирует пробыть там неделю.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, это его первый отпуск за три года.

"Счастье. Книги. Ночевать в гараже среди запчастей и автомобилей. На диванчике. И чтобы собака следила за тобой всю ночь. Кровавыми глазами. Куняя на гравии. Вернусь уже в пятницу", — написал Филатов.

Также он опубликовал фото, на котором в кадр попала книга американского журналиста и писателя Себастьяна Юнгера "Племя. О возвращении из войны и принадлежности к сообществу". В этой книге автор исследует вопросы ветеранов войны, в частности посттравматическое стрессовое расстройство и процесс реабилитации военных после возвращения к мирной жизни.

Стоит отметить, что в комментариях под его постом многие пожелали мэру Днепра хорошего отдыха. Также некоторые поделились впечатлениями о книге, которая попала на фото. Один из них отметили, что книга интересная, но "не для всех".

Напомним, ранее Филатов посоветовал украинцам готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Он пояснил, что такая ситуация может сложиться в отопительный сезон, ведь в это время будет расти потребление электроэнергии. Мэр Днепра уверен и в том, что российские войска не прекратят атаковать Украину с воздуха.