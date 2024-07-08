"Присосатися хочуть усі": Філатов наїхав на Магучіх і отримав жорстку відповідь

Коментатор дав пораду меру Дніпра

Відомий український коментатор Віталій Волочай заступився за українську легкоатлетку Ярославу Магучіх. Напередодні українка встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту, після чого її несподівано розкритикував мер Дніпра Борис Філатов.

Відповідний коментар Волочай розмістив на своєму telegram-каналі. За словами диктора, Філатову варто зайнятися реальними справами, а не гайпитися на перемогах Ярослави.

"Бачу політики і бізнесмени різноманітного ґатунку вирішили погайпитися вчора на рекорді Ярослави.

Особливо образливо, певно локальним феодалам. Виграла ото дівчина з Дніпра, медаль, чи рекорд, чи ще щось, яка різниця, і не прийшла до князя чолом бити? Ну хіба ж так можна? А де подяка найкращому місту у світі? За те, що у Дніпрі так багато легкоатлетичних стадіонів і манежів, так багато якісної інфраструктури для тренувань (і до війни не було і зараз нема).

Я там почитати зайшов оригінал, але там македонською мовою чи якоюсь болгарською, з матюками, з якимись наїздами, цитатами з серіалу "Реальні Пацани". Складно, але зрозумів одне. Присосатися хочуть всі, і це ще до Олімпіади місяць. І як же шкода що не вийде.

Панове політики, бізнесмени, і інші ви б**дь краще зробіть щось для легкої атлетики корисне. Дітям там манеж побудуйте, мати купіть для стрибків, доріжку постеліть десь, зробіть, щоб вода була в роздягальнях, хоча б щось, а потім подумайте ще два рази перед тим як рота розкривати. А в випадку з містом Дніпро краще не два рази, а десять разів подумати, і нічого не писати й не говорити. Бо цей понос читати фізично боляче. Завжди", — написав Волочай.

Віталій Волочай

Нагадаємо, Філатов наїхав на Магучіх через випадок на Олімпіаді в Токіо, де українка обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене.

Борис Філатов

Рекордний стрибок Магучіх

Нагадаємо, у Парижі Магучіх перестрибнула планку на висоті 2,10 м, побивши 37-річний рекорд. Напередодні Ярослава виграла чемпіонат Європи.