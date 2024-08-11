На Миколаївщині спалахнула масштабна лісова пожежа: вогонь перекинувся на село (фото, відео)

На місці працюють вогнеборці, лісгосп та місцеве населення

У неділю, 11 серпня, в Миколаївській області сталася чергова масштабна пожежа. Цього разу вогонь спалахнув на території Андріївського урочища Ольшанської територіальної громади Миколаївського району.

Про це повідомила пресслужба головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Зазначається, що станом на 16:00 пожежа хвойного настилу та сухої трави становила понад 50 га.

Крім того, вогонь частково розповсюдився на житловий сектор села Ковалівка. Там вже ліквідовано займання 3 господарчих споруд та 2 житлових будинків.

У ДСНС наголосили, що ліквідацію займання ускладнює сильний вітер, високі температурні показники та велика кількість сухостою. Для моніторингу ситуації з повітря було залучено БПЛА.

На місці від ДСНС працює 120 людей та 17 одиниць техніки, від лісгоспу — 28 осіб й 6 автомобілів, понад 40 небайдужих місцевих громадян. Всього на пожежі працює 183 людини 26 одиниць техніки. Для підвозу води залучено водовозки ДСНС, цементного заводу "Ольшанське", два трактори з бочками приватного фермерського господарства.

Орієнтовне місце пожежі

Нагадаємо, 23 липня у Миколаєві сталася масштабна пожежа. У мікрорайоні Кульбакіне на відкритій території загорілася трава та чагарники.