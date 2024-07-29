Приставив пістолет до живота: на Черкащині п'яний начальник колонії погрожував співробітнику СТО (фото)

Фігуранту загрожує в’язниця

На Черкащині начальник виправної колонії погрожував зброєю працівникові СТО. Його затримало ДБР.

Про це повідомляє пресслужба Бюро. За її даними, йдеться про начальника "Старобабанівської виправної колонії". За словами правоохоронців, він 24 липня перебував на станції СТО під Уманню у нетверезому стані.

Слідство встановило, що під час розмови з працівником станції техобслуговування начальнику колонії не сподобалося, як йому відповідали, і він почав розмахувати своєю вогнепальною зброєю, погрожуючи нею своєму опоненту.

"Спершу він дістав пістолет і приставив його до живота опонента, а потім навіть вистрілив у стіну", — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловікові вже висунули підозру в хуліганстві. За цією статтею йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Варто зазначити, що правоохоронці не розкривають імені підозрюваного, проте "Телеграф", дослідивши дані з відкритих джерел, дізнався, що може йтися про Чорнописького Валентина. Саме він, згідно з реєстрами, значиться на посаді начальника "Старобабанівської виправної колонії".

Чорнописський Валентин

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі чоловік у формі побив дівчину, яка заступилася за кондуктора.