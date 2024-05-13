На Волині загубились зовсім малі двійнята: відійшли від дому на понад 1,5 км (фото)

Діти 2021 року народження гуляли на подвірʼї і раптово зникли

На Волині двоє малолітніх дітей загубились, відійшовши від власної домівки на більше як 1,5 кілометра. Рятувальники та поліцейські знайшли двійнят цілими та неушкодженими.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області. Зазначається, що пошукові роботи тривали всю ніч.

"Ввечері у неділю, 12 травня, в с. Обенижі Турійської громади на Волині пропали двійнята. Дівчинку й хлопчика, 2021 року народження, рідні втратили з поля зору на власному подвір'ї — хвіртка була відчинена, поруч дорога, ставок, далі — канава, тож одразу забили на сполох", — йдеться у повідомленні.

Село Обенижі на мапі

Зазначається, що рятувальники за допомогою човна розпочали оглядати місцеві водойми, інша частина вогнеборців розпочали пошукові роботи на території поблизу будинку. Крім того, оглядали місцевість поліцейські, місцеві жителі.

Близько опівночі за допомогою безпілотника працівники поліції виявили у полі дівчинку, рятувальники вирушили за заданими координатами. Дитина була жива, перебувала у полі більш як за пів кілометра від дому. Вже о 00:33 її передали батькам.

Вранці, о 08:54, працівники поліції виявили ще одну дитину біля залізничної колії за допомогою квадрокоптера з тепловізором. Місцеві мешканці першими дістались до хлопчика, фельдшер-рятувальник водолазного відділення оглянув дитину і надав першу допомогу, її передали медикам до карети швидкої для огляду. Зазначається, що загрози життю дитини немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на Оболоні малолітні діти, ризикуючи життям, перелізли на сусідній балкон. Метою зухвалого вчинку була крадіжка.