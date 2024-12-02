В Дніпрі 17-річний "мажор" влаштував ДТП, загинула 10-річна донька військового. Що відомо про його батька (фото та відео)

Раніше він нібито збив людей на "зебрі"

У Дніпрі водій BMW налетів на Ford, в якому було троє дітей, загинула 10-річна дівчинка. У мережі пишуть, що за кермом BMW нібито перебував 17-річний мажор, чий батько має дуже неоднозначну репутацію.

"Телеграф" зібрав інформацію про неповнолітнього водія та його батька. Як написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, це, нібито, не перша аварія, яку скоїв цей хлопець.

Що відомо про 17-річного водія

За словами Гончаренка, це не перша аварія, до якої він причетний. Раніше підліток, стверджує нардеп, збив людей, коли ті переходили дорогу пішохідним переходом.

"Тоді він втік і все "замʼяли", — написав Гончаренко.

Він опублікував фото можливого винуватця аварії та знимок його паспорта. Згідно з інформацією нардепа, це — Арсеній Бессонов 2007 року народження, як неповнолітній, взагалі не мав права сідати за кермо.

Як пише Telegram-канал "Дніпро Оперативний", загибла дівчинка — донька військовослужбовця. Як стверджується, батько Арсенія — Олег Бессонов, нібито регулярно покриває сина.

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Що відомо про його батька

За даними каналу, Олег Бессонов нібито причетний до тіньових схем із фіктивними ФОПами та відмиванням коштів. Він нібито вже "відмазав" сина, коли той збив дівчат на пішохідному переході та втік з місця аварії. Тоді справу кваліфікували лише як адміністративне порушення. Стверджується, що й сам Олег Бессонов був причетний до аварії, що сталася менш як місяць тому.

За даними каналу, чоловік нібито підтримує тісні стосунки з депутатом Підгородненської міської ради Юрієм Пришедько. Останній також має суперечливу репутацію — стверджується, що він є лідером злочинної групи, яку 18 листопада СБУ затримала у Дніпрі за викрадення підприємця-військовослужбовця, в якого вони вимагали 2,5 мільйона доларів.

Як розповідав "Телеграф", Коля Харківський, який три роки тому, у 16-річному віці влаштував резонансну смертельну ДТП, отримав вирок суду. Його засудили до 8 років увʼязнення та сплати по одному млн гривень обом дітям загиблого водія.