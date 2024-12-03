Розпочався суд щодо ДТП з загибеллю дитини у Дніпрі. Що загрожує водію та його 17-річному пасажиру-мажору (фото та відео)

Адвокат підозрюваного попросив перенести засідання

Розпочалося судове засідання у справі смертельної ДТП на Червоному Камені у Дніпрі 1 грудня, в якому загинула 10-річна дівчинка і ще дві дитини отримали значні травми. Під час нього підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

Адвокат підозрюваного попросив перенести засідання, щоб ознайомитись зі справою, повідомляє "Суспільне". Telegram-канал "Дніпро Оперативний" опублікував відео, на якому, ймовірно, водій та пасажир BMW незадовго до аварії. На іншому відео перші хвилини після смертельної аварії.

Як розповіла заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс попередньо за кермом був 19-річний водій, а 17-річний хлопець сидів на пасажирському кріслі. Після зіткнення вони ніяк не намагалися допомогти постраждалим і навіть не викликали швидку допомогу.

Водієві вручили підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Його 17-річному пасажиру можуть оголосити підозру за статтею про ненадання допомоги (ст. 136). Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Що відомо про резонансну ДТП

Аварія сталася 1 грудня 2024 року на мікрорайоні Червоний Камінь. Водій автомобіля BMW, перевищуючи швидкість налетів на Ford. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна пасажирка Ford.

Спочатку місцеві ЗМІ поширили інформацію, що за кермом BMW нібито перебував 17-річний Арсеній Бессонов. Стверджувалося, що він нещодавно збив двох дівчат, коли ті переходили дорогу пішохідним переходом. Проте тоді відповідальності хлопець уникнув, справу кваліфікували лише як адміністративне порушення. До цього нібито доклав руку його батько — Олег Бессонов. Чоловік, за даними ЗМІ, нібито причетний до тіньових схем із фіктивними ФОПами та відмиванням коштів.

Проте згодом правоохоронці спростували цю версію. За даними УНН, за кермом перебував не Бессонов, а 19-річний мешканець Дніпра Валерій Олещенко. Саме він отримав повідомлення про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілої.

Як розповідав "Телеграф", мережею поширилася інформація, нібито поліція відмовилась прийняти батька загиблої дівчинки — військового. Однак в поліції спростували цю інформацію.