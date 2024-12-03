Слідчий не прийняв батька загиблої дівчини у ДТП у Дніпрі? У поліції все пояснили

Усе записано на камерах відеоспостереження

Навколо трагічного ДТП у Дніпрі, внаслідок якого загинула 10-річна дитина, а ще дві у важкому стані, наростає напруження. Адже у мережі подейкують, що поліція відмовилась прийняти батька загиблої, але це неправда.

Про це пишуть місцеві канали. Зазначається, що факт проведення опитування чоловіка підтверджують камери відео спостереження.

"Старший слідчий резонансного ДТП на Набережній Заводській не прийняв батьків загиблої дівчинки. Дана інформація не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

За словами речниці обласної поліції Ганни Старчевської, батька загиблої дитини дійсно викликали для опитування у відділок поліції. І згідно з записом відеокамер він очікував біля кабінету слідчого приблизно 30 хвилин. Як поліцейський звільнився, він одразу прийняв чоловіка та опитав його, визнав потерпілим та відпустив.

Водночас у мережі пишуть, що батько загиблої дівчинки нібито прочекав слідчого дві години під кабінетом, але той зачинив його та відмовився прийняти потерпілого. Зауважимо, ця інформація, за словами Старчевської, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 1 грудня водій автомобіля BMW, перебуваючи в районі зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат", зіткнувся з автомобілем Ford, який розвертався. 10-річна пасажирка Ford загинула, є інформація, що дівчинка — дитина військового. Ще четверо людей, серед яких водій Ford і двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасажиру BMW після аварії у Дніпрі вручать підозру.