Водителей не хватает, а запчасти подорожали: в Днепре серьезные проблемы с транспортом

Перевозчики еще в начале осени анонсировали, что зима 2024-2025 будет самой сложной для автопарков за весь период независимости Украины

Во время полномасштабной войны в Днепре значительно изменилась автобусная сеть. Программу замены автобусов на более комфортные поставили на паузу, а из-за мобилизации пришлось столкнуться с катастрофической нехваткой сотрудников и ремонтников подвижного состава.

Об этом пишет "Наше місто". Отмечается, что городские перевозки на больших автобусах стали нерентабельными, а также на автотранспортных предприятиях сейчас не хватает порядка 150 водителей.

Недостаток кадров связан в частности с тем, что многие водители и другие работники были мобилизованы в Вооруженные силы. Потому в городе постоянно идет поиск людей на вакантные места, но желающих – очень мало.

Мэр Днепра Борис Филатов во время отчета о работе в 2024 году заявил, что для закрытия дефицита сейчас нужно 150 водителей. А для возвращения выпусков транспорта в состояние 2021-22 годов нужно около 350 водителей автобусов

При этом, днепровские перевозчики еще в начале осени анонсировали, что зима 2024-2025 будет самой сложной для автопарков за весь период независимости Украины. Кроме дефицита кадров, на это, в том числе, повлияет неблагоприятная экономическая ситуация, сложности с закупкой автозапчастей для автобусов.

Отмечается, что сложная ситуация возникла еще в начале полномасштабного вторжения, когда подорожало топливо. С тех пор она немного уже снизилась, но появились новые вызовы — в 1,5 раза возросла стоимость всех запасных частей к автобусной технике из-за увеличения курса евро.

Для сравнения: в июле 2022 года технические работы для каждого автобуса ежемесячно составляли примерно 4,5-7 тысяч грн в зависимости от типа подвижного состава. А уже по состоянию на декабрь 2024 года — 10-15 тысяч гривен.

Директор одного из автотранспортных предприятий Днепра Михаил Клокун говорит, что есть еще один фактор — повышение стоимости электроэнергии и блэкауты, из-за которых автопредприятия вынуждены использовать мощные дизель-генераторы,

По словам автоперевозчиков, в период с июля 2022 года по декабрь 2024 года себестоимость перевозок увеличилась на 40-60%. И повышение стоимости проезда стало вынужденной мерой для выживания автобусных перевозок.

При этом, несмотря на сложно, ежедневно в Днепре на маршруты выходит около 700 автобусов, которые перевозят в среднем 300 тысяч пассажиров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине появятся платные дороги. В настоящее время в правительстве уже наработан соответствующий законопроект, находящийся на стадии внедрения.