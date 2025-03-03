Трактор провалився під лід на Рівненщині: водія спіткала трагічна доля (фото)

Трагедія на озері: трактор провалився під лід.

3 березня близько 09:35 у селі Біле Володимирецької громади Вараського району сталася трагічна подія. 48-річний місцевий житель виїхав на тракторі "Cherry" на лід озера, проте поверхня не витримала ваги техніки, і транспортний засіб провалився під воду.

Як повідомляє поліція Рівненської області, очевидці одразу кинулися на допомогу та витягли чоловіка на берег. Однак, попри всі зусилля, лікарі лише констатували його смерть.

Рятувальники дістали трактор з-під води та витягли на сушу. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини). Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

Джерело: Національна поліція

Джерело: Національна поліція

Джерело: Національна поліція

Рятувальники та правоохоронці нагадують про небезпеку виходу на лід:

Уникайте виходу на кригу , особливо якщо вона білого кольору або знаходиться у місцях із течією.

, особливо якщо вона білого кольору або знаходиться у місцях із течією. Не перевіряйте міцність льоду ногами – це може призвести до трагедії.

– це може призвести до трагедії. Якщо відчули, що лід починає тріщати, обережно рухайтеся назад тим самим маршрутом.

обережно рухайтеся назад тим самим маршрутом. У разі небезпеки телефонуйте 101 або 102.

Трагічний випадок у Вараському районі вкотре доводить, що вихід на тонку кригу – смертельно небезпечний.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Білій Церкві помітили незвичайне природне явище під назвою "крижані млинці" на озері. Крижаний покрив виглядає досить ефектно, розділившись на маленькі млинці на воді.