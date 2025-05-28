Полуниця по 120, огірки по 55: як змінилися ціни на київських прилавках

Дешевше стають сезонні овочі та ягоди

Попри те, що за останній рік ціни на продукти в столиці зросли в середньому на 20%, наприкінці травня на київських ринках помітна тенденція до здешевлення окремих овочів, фруктів і ягід. Продавці прогнозують подальше зниження вартості ближче до літа — щойно на прилавках з’явиться більше української продукції відкритого ґрунту.

Про це розповіла кореспондентка телеканалу "КИЇВ24". За її словами, нині на ринку спостерігається ціновий спад на полуницю, огірки, кабачки, цибулю, баклажани та молоду картоплю.

Наприклад, полуниця, яка ще тиждень тому коштувала до 180–200 грн/кг, нині продається по 120–140 грн. Огірки подешевшали з 80–100 грн до 55–60 грн, кабачки — зі 100 до 60–80 грн.

Натомість деякі продукти продовжують дорожчати. Найбільше це стосується буряка (до 60 грн/кг), томатів (до 110 грн/кг) та яблук. Причина — поки що велика частка імпорту та несприятливі погодні умови навесні, зокрема морози, які пошкодили цвіт плодових дерев.

За словами експертів, справжній сезон зниження цін традиційно починається в червні, коли на ринки масово надходять овочі та фрукти з відкритого ґрунту. Водночас через погодні ризики та долю імпортних товарів ціни не впадуть настільки різко, як хотілося б.

Продавці та покупці сходяться на думці: тенденція до здешевлення вже помітна, але найвигідніше купувати сезонну продукцію — за кілька тижнів.

Часткове зниження цін на овочі та фрукти спостерігається і в київських супермаркетах. Це пов'язане із сезонним збільшенням пропозиції. Ось актуальні ціни на деякі продукти:

Овочі

Огірки тепличні : ціни варіюються від 69,89 грн/кг в АТБ до 79,90 грн/кг у Varus та 100 грн/кг у Сільпо.

: ціни варіюються від 69,89 грн/кг в АТБ до 79,90 грн/кг у Varus та 100 грн/кг у Сільпо. Помідори тепличні : турецькі — від 73,49 грн/кг в АТБ; українські — понад 90 грн/кг у Сільпо; сорт "сливка" у Varus — 114 грн/кг.

: турецькі — від 73,49 грн/кг в АТБ; українські — понад 90 грн/кг у Сільпо; сорт "сливка" у Varus — 114 грн/кг. Капуста молода : у Сільпо — до 44 грн/кг; у Varus — 69,90 грн/кг, другого сорту — 54,90 грн/кг; в АТБ — майже 40 грн/кг.

: у Сільпо — до 44 грн/кг; у Varus — 69,90 грн/кг, другого сорту — 54,90 грн/кг; в АТБ — майже 40 грн/кг. Редис: найдешевше у Novus — 54,90 грн/кг; в Ашані та Варусі — 59,90 грн/кг; у Сільпо — 67,80 грн/кг; у Метро — 72,70 грн/кг.

Фрукти та ягоди

Полуниця : у Метро — 259,90 грн/кг; у Novus — 249 грн/кг; у Варусі — 229,90 грн/кг; у Сільпо — від 261,5 грн/кг.

: у Метро — 259,90 грн/кг; у Novus — 249 грн/кг; у Варусі — 229,90 грн/кг; у Сільпо — від 261,5 грн/кг. Яблука: у Сільпо — "Гала" за 88 грн/кг, "Айдаред" — 77 грн/кг, "Джонаголд" — 70 грн/кг.

Раніше "Телеграф" писав, які ціни на Столичному ринку у травні. У Києві дорожчають овочі, що закінчуються у запасах, наприклад, морква, цибуля та буряк.