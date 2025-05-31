Масово вкрали товар? В Одесі на "7-му кілометрі" стався дивний інцидент

Одесити б'ють на сполох

В Одесі з одного з найбільших ринків "7-й кілометр" вивезли кілька десятків контейнерів. Інцидент стався 31 травня з ранку.

Про це повідомляють місцеві канали. За словами одеситів, власників торгових точок навіть не попередили про вивезення контейнерів.

"Це просто треш. Ви тільки подивіться. Вивезли контейнери і навіть не попередили людей. Жінка прийшла на роботу, а її контейнера немає. І ніхто не знає куди їх повивозили", — каже жінка на відео.

На кадрах видно, що з ринку вивезли з десяток контейнерів, а на їх місці залишилось лише сміття. Водночас ні адміністрація міста, ні поліція не коментували цей випадок.

"Прийшла на роботу, а робоче місце відвезли у невідомому напрямку. Весь товар зіпсований, жодних пояснень немає. Оренда оплачена, але ніхто про це і не питав", — розповідає одна з власниць контейнерів на "7-му кілометрі".

Проте контейнери могли вивезти через правоохоронні розслідування. Адже кілька років назад у рамках кримінального провадження за статтею 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаків для товарів і послуг) прикордонники та прокуратура Одеської області провели обшуки на ринку "7-й кілометр". Внаслідок цього було виявлено велику партію контрафактного брендового взуття відомих торгових марок, зокрема Nike та Adidas.

Вартість вилученого товару склала понад 15 мільйонів гривень. Контейнери з цими товарами були вивезені для подальшого розслідування та експертизи.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі тисячі бджіл атакували ринок. Комахи викликали паніку серед містян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одеситка забила на сполох через сміттєзвалище у своєму під'їзді.