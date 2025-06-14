Привиди козаків та затоплена фортеця. Цей кар’єр біля Дніпра вас точно здивує (фото)

Затоплений кар'єр став одним з найпопулярніших місць для відпочинку

Біля Дніпра у селі Старі Кодаки є неймовірний об'єкт з містичною історією. Йдеться про Кодацький кар'єр, на дні якого знаходиться однойменна фортеця.

"Телеграф" розповість про особливості цього місця та пов'язані з ним легенди, а також чому історичну пам'ятку затопили. Зауважимо, що кар'єр вже декілька десятків років наповнений водою, тому став одним з найпопулярніших місць відпочинку для дніпрян.

Історія затоплення Кодацької фортеці

Цю фортецю було зведено ще у 1635 році на правому березі Дніпра для контролю над запорозьким військом. Однак вже в цьому ж році першу фортецю захопили та зруйнували. У 1639 її відновили німецькі інженери, збільшивши в три рази. З'явились квадрат з бастіонами, глибокий рів до 11 м глибиною.

Але у 1711 році за Пруським миром фортецю частково зруйнували. З часом вона почала вважатись історичною пам'яткою. Та це не завадило радянській владі побудувати на території фортеці кар'єр, поховавши її споруду. Вже в 1994 році утворені кар'єри визнали офіційно затопленими підземними водами. Так утворився один з курортних об'єктів Дніпра, на дні якого поховано фортецю.

Як раніше виглядала Кодацька фортеця

Затоплений кар'єр

Містичні історії

Внаслідок затоплення фортеці та кривавих битв на її території, вона обросла великою кількістю легенд та містичних історій. Подейкують, що у 2000-х роках люди вірили, що на дні кар'єрів мешкає лускатий чоловік.

Легенда про Жана Маріона

За легендою, французький офіцер Жан Маріон під час штурму фортеці козакам Івана Сулими в серпні 1635 року загинув жахливою смертю. Його нібито обмазали порохом, прив'язали до стовпа і підпалили, офіцер загинув у муках.

Духи Кодацьких порогів

Кодацька фортеця була розташована майже на березі Дніпра і там проходили круті пороги. За легендою, вода з них подала з такою силою, що стояв неймовірний рев. Люди раніше вірили, що під час сильної негоди в цих водах оживали різні духи, які "гукали" через воду.

Кодацький кар'єр

Привиди козацького кладовища

Біля села Старі Кодаки знаходяться залишки Свято-Архангело‑Михайлівської церкви та козацьке кладовище. Кажуть, що вночі там чутно плач та пісні козаків, які поховані в цій землі.

Загадки кар’єру над руїнами

Затоплення кар'єру багато людей пов'язують не з природними явищами, а з містикою. Адже вважають, що вода "поховала" залишки фортеці, де "мешкало" багато привидів. І до сьогодні існує легенда, що вночі на кар'єрі чутно сміх, плескіт води та дивний гул.

Як дістатися до Кодацької фортеці та кар'єру

З Дніпра до села Старі Кодаки напряму курсує один автобус під номером 109. Стартує він з площі Вокзальна з 6:00 до 22:00. Протяжність маршруту — майже 25 кілометрів. Вартість поїздки 18 гривень. Від кінцевої зупинки до Кодацької фортеці треба пройти ще 800 метрів.

Пам'ятний знак біля кар'єру

Якщо ж їхати на власній автівці, то можна під’їхати до пам’ятного знаку, обійти кар’єр по колу, аби спустися до річки чи кар'єру. Також у селі розташовані кілька готелів в кілометрі від Кодацької фортеці. Ціни за ніч за двох дорослих стартують з 2 800 гривень.

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