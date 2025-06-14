Привиди козаків та затоплена фортеця. Цей кар’єр біля Дніпра вас точно здивує (фото)
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Затоплений кар'єр став одним з найпопулярніших місць для відпочинку
Біля Дніпра у селі Старі Кодаки є неймовірний об'єкт з містичною історією. Йдеться про Кодацький кар'єр, на дні якого знаходиться однойменна фортеця.
"Телеграф" розповість про особливості цього місця та пов'язані з ним легенди, а також чому історичну пам'ятку затопили. Зауважимо, що кар'єр вже декілька десятків років наповнений водою, тому став одним з найпопулярніших місць відпочинку для дніпрян.
Історія затоплення Кодацької фортеці
Цю фортецю було зведено ще у 1635 році на правому березі Дніпра для контролю над запорозьким військом. Однак вже в цьому ж році першу фортецю захопили та зруйнували. У 1639 її відновили німецькі інженери, збільшивши в три рази. З'явились квадрат з бастіонами, глибокий рів до 11 м глибиною.
Але у 1711 році за Пруським миром фортецю частково зруйнували. З часом вона почала вважатись історичною пам'яткою. Та це не завадило радянській владі побудувати на території фортеці кар'єр, поховавши її споруду. Вже в 1994 році утворені кар'єри визнали офіційно затопленими підземними водами. Так утворився один з курортних об'єктів Дніпра, на дні якого поховано фортецю.
Містичні історії
Внаслідок затоплення фортеці та кривавих битв на її території, вона обросла великою кількістю легенд та містичних історій. Подейкують, що у 2000-х роках люди вірили, що на дні кар'єрів мешкає лускатий чоловік.
Легенда про Жана Маріона
За легендою, французький офіцер Жан Маріон під час штурму фортеці козакам Івана Сулими в серпні 1635 року загинув жахливою смертю. Його нібито обмазали порохом, прив'язали до стовпа і підпалили, офіцер загинув у муках.
Духи Кодацьких порогів
Кодацька фортеця була розташована майже на березі Дніпра і там проходили круті пороги. За легендою, вода з них подала з такою силою, що стояв неймовірний рев. Люди раніше вірили, що під час сильної негоди в цих водах оживали різні духи, які "гукали" через воду.
Привиди козацького кладовища
Біля села Старі Кодаки знаходяться залишки Свято-Архангело‑Михайлівської церкви та козацьке кладовище. Кажуть, що вночі там чутно плач та пісні козаків, які поховані в цій землі.
Загадки кар’єру над руїнами
Затоплення кар'єру багато людей пов'язують не з природними явищами, а з містикою. Адже вважають, що вода "поховала" залишки фортеці, де "мешкало" багато привидів. І до сьогодні існує легенда, що вночі на кар'єрі чутно сміх, плескіт води та дивний гул.
Як дістатися до Кодацької фортеці та кар'єру
З Дніпра до села Старі Кодаки напряму курсує один автобус під номером 109. Стартує він з площі Вокзальна з 6:00 до 22:00. Протяжність маршруту — майже 25 кілометрів. Вартість поїздки 18 гривень. Від кінцевої зупинки до Кодацької фортеці треба пройти ще 800 метрів.
Якщо ж їхати на власній автівці, то можна під’їхати до пам’ятного знаку, обійти кар’єр по колу, аби спустися до річки чи кар'єру. Також у селі розташовані кілька готелів в кілометрі від Кодацької фортеці. Ціни за ніч за двох дорослих стартують з 2 800 гривень.
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