Вона захищає всю вулицю: де в Києві найвідоміша гаргулья і які легенди ходять про цей будинок

Готична гаргулья вже понад століття посміхається перехожим і оповиває будинок легендами

Будинок №8-А на вулиці Великій Житомирській — одна з найзагадковіших архітектурних перлин Києва. Вона привертає увагу не лише своєю історією, а й містичною гаргульєю, яка немов оживає на фасаді.

Ця скульптура, виконана в готичному стилі, нагадує легендарних охоронців собору Паризької Богоматері, але водночас має унікальний київський характер. Вона ніби посміхається кожному, хто проходить повз, створюючи атмосферу таємничості і захисту.

Легенди гаргульї: містичні історії будинку №8

Історія гаргульї оповита кількома легендами, які додають будинку особливого шарму. За однією з них, власник будівлі, відомий київський меценат Йосип Роговський, був захопленим дослідником паранормального і регулярно проводив спіритичні сеанси у кімнаті поруч із гаргульєю. Вважалося, що ця містична фігура є не просто декоративним елементом, а справжнім охоронцем, який відганяє злих духів і допомагає встановити контакт із потойбічним світом. Сам Роговський нібито вірив, що гаргулья — це його містичний союзник у цих ритуалах.

Інша цікава версія розповідає, що гаргулья — це своєрідна подяка мешканцям будинку, які дбайливо доглядали за будівлею і підтримували її в ідеальному стані. Вона стала символом вдячності та захисту, що оберігає не лише сам будинок, а й усю вулицю Велику Житомирську.

Архітектурний задум і символізм

Архітектор Юрій Бобрусов, який спроєктував будинок на початку ХХ століття, мав амбітний задум створити споруду у романському стилі з багатьма гаргульями, що нагадували б старовинні французькі собори. Проте через обмежений бюджет вдалося встановити лише одну — саме ту, що сьогодні вважається містичною окрасою вулиці.

Містичний трикутник Києва

Цікаво, що будинок №8 входить у так званий "містичний трикутник" Києва разом із "Будинком з химерами" на Банковій та "Будинком з котами" на вулиці Гоголівській. Якщо уявити, що ці три будівлі з’єднати лініями на карті, у центрі вийде Софійський собор — серце духовного життя столиці. Цей символічний зв’язок підкреслює унікальну енергетику цих місць і додає містики кожній з будівель.

Гаргулья сьогодні: символ захисту і загадковості

Сьогодні гаргулья на Великій Житомирській — це не просто архітектурна деталь, а справжній оберіг вулиці, який приваблює туристів, мистецтвознавців і поціновувачів містичних історій. Вона зберігає у собі дух минулого, переплітаючи його з сучасністю, і нагадує, що Київ — це місто, де історія живе поруч із легендами.

Відвідати будинок з гаргульєю можна за адресою: вул. Велика Житомирська, 8-А. До нього легко дістатися тролейбусами №6, 16 та 18. Поруч розташований готель InterContinental, що робить це місце впізнаваним для туристів і гостей столиці.

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