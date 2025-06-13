У самому серці Закарпаття є "коридор смерті" і криниця з дияволом: де це місце і як виглядає

Цей замок стоїть на вулканічній горі заввишки 68 метрів

На вершині стародавнього вулканічного пагорба в самому серці Закарпаття височить Паланок — один із найнеприступніших та загадкових замків України. Його стіни зберігають безліч легенд.

Середньовічний замок Паланок — символ і головна гордість стародавнього Мукачева. Цей визначний зразок оборонної архітектури приваблює щороку сотні тисяч туристів з усього світу. Паланок по праву вважається одним із найцікавіших фортифікаційних комплексів України, які збереглися донині.

Фортеця з криницею диявола і "коридором смерті"

Перші згадки про замок датуються IX століттям. Літописи не зберегли імен перших власників Паланок. Історики припускають, що тоді це було просте укріплення з дерева у вигляді палісаду — від італійського слова "palizzata", що й дало замку його назву.

Перший кам’яний замок на цьому місці збудував у XIV столітті подільський князь Федір Корятович, який заклав основи майбутньої неприступної фортеці. За Корятовича зводилися нові стіни, копали глибокі рови, над скелями виростали додаткові вежі, а поряд з ними — житлові споруди. Пізніше з’явилися і довгі вузькі коридори, приховані в товщі укріплень. Один із них отримав зловісне прізвисько — "коридор смерті". Це вузький прохід між вежами, де ворожих солдатів заманювали у пастку, замикали ґратами та обливали зверху окропом та смолою.

У центрі замкового двору знаходиться 85-метрова криниця, висічена прямо у скелі. За легендою, князь пообіцяв дияволу мішок золота за допомогу у зведенні колодязя. Коли настав момент розплати, Корятович підніс нечистому лише дві монети. Той, розгнівавшись, плюнув у воду і зник у глибинах. Кажуть, ночами з колодязя долинають страшні стогони диявола.

Криниця з дияволом. Фото: Mukachevo

До речі, у внутрішньому дворі замку Федору Корятовичу, який помер у 1414 році та був похований у соборі Мукачівського монастиря, встановлено пам’ятник. Туристи із задоволенням натирають бронзовий палець статуї — на удачу та здійснення бажань.

Пам’ятник одному з власників замку – Федору Корятовичу

Ілона Зріні — легенда Мукачівського замку

З часом Паланок став не лише оборонним центром, а й символом боротьби та незалежності. Особливе місце у його долі займає княгиня Ілона Зріні — жінка, яка протягом трьох років (1685-1688) героїчно обороняла фортецю від австрійських військ. За мужність її удостоїли грамоти від турецького султана — унікальний випадок в історії Османської імперії.

Австрійцям не вдалося б захопити замок без хитрощів. Одного разу вони підкупили одного зі слуг Зріні, який отруїв воду в колодязі. Лише після цього княгиня була змушена підписати акт про капітуляцію, одним із пунктів якого була відмова княгині від прав на дітей. Ілона провела решту свого життя у вигнанні у Туреччині, а її син Ференц II Ракоці очолив антигабсбурзьке повстання.

На початку XXI століття у Мукачівському замку було встановлено пам’ятник Ілоні Зріні та Ференцу Ракоці. Створив його український закарпатський скульптор Петро Матл.

Пам’ятник Зріні та її синові в замку Паланок

Замок Паланок: як доїхати, маршрут і ціни

Загальна площа замку налічує 14 тисяч квадратних метрів. У ньому – 130 різноманітних кімнат, пов’язаних між собою складною мережею підземних ходів. Сьогодні тут працюють музей історії Закарпаття, художня галерея, зали для дегустації закарпатських вин, кав’ярні, а з оглядових майданчиків відкриваються чудові краєвиди на місто та Карпати.

Замок Паланок у Мукачеві розташований на вулиці Підзамковій. Дістатись його можна маршруткою №3, яка відправляється з центру міста, повідомляє go-to.rest.

Де знаходиться замок Паланок у Мукачеві. Фото: Google Maps

Вартість відвідування:

Дорослий квиток — 100 грн

Для студентів, пенсіонерів та батьків із багатодітних сімей — 70 грн

Для дітей віком до 14 років — 50 грн

Години роботи:

Замок відкрито щодня з 9:00 до 17:00.

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