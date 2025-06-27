Не наближайтеся до них, якщо побачите: в Дніпрі помітили небезпечних диких тварин (фото)
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Хвороба, яку вони переносять, є складною
У четвер, 26 червня, в Дніпрі на вулиці перехожі побачили пару диких тварин просто на вулицях міста. Тварини стояли на обочині поблизу проїжджої частини.
Фото опублікували місцеві Telegram-канали. В дописі вказали, що двох тваринок побачили біля житлового масиву "Перемога-3".
В коментарях люди зазначили, що обидві лисички мають худий та виснажений вигляд, однак як зазначається, у теплу пору року тварини скидають зимове густе хутро, яке більше не потрібне для зігрівання. У цей період шерсть виглядає рідкою, нерівномірною, подекуди облізлою — особливо на боках, спині чи хвості.
Крім того, узимку лисиці накопичують жир, а влітку, коли їжі більше, але метаболізм прискорюється, вони стають худішими. Також у лисиць у цей час більше руху — полювання, догляд за виводком.
В дописі також нагадали, що це – дикі тварини, які можуть бути переносниками важкої хвороби – сказ, тож краще не наближатися до них близько.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в українських водоймах зафіксували інвазивного рака, завезеного з Північної Америки. Сигнальний рак загрожує витісненням і знищенням місцевих видів.