Не наближайтеся до них, якщо побачите: в Дніпрі помітили небезпечних диких тварин (фото)

Хвороба, яку вони переносять, є складною

У четвер, 26 червня, в Дніпрі на вулиці перехожі побачили пару диких тварин просто на вулицях міста. Тварини стояли на обочині поблизу проїжджої частини.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали. В дописі вказали, що двох тваринок побачили біля житлового масиву "Перемога-3".

Лисиці у Дніпрі

В коментарях люди зазначили, що обидві лисички мають худий та виснажений вигляд, однак як зазначається, у теплу пору року тварини скидають зимове густе хутро, яке більше не потрібне для зігрівання. У цей період шерсть виглядає рідкою, нерівномірною, подекуди облізлою — особливо на боках, спині чи хвості.

Коментарі під постом про лисиць в Дніпрі

Крім того, узимку лисиці накопичують жир, а влітку, коли їжі більше, але метаболізм прискорюється, вони стають худішими. Також у лисиць у цей час більше руху — полювання, догляд за виводком.

В дописі також нагадали, що це – дикі тварини, які можуть бути переносниками важкої хвороби – сказ, тож краще не наближатися до них близько.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в українських водоймах зафіксували інвазивного рака, завезеного з Північної Америки. Сигнальний рак загрожує витісненням і знищенням місцевих видів.