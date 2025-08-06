"Жигуль" против природы: в Днепре авто неожиданно остановило смерч (видео)

В сети уже отреагировали на ситуацию

В жилом массиве Красный Камень в Днепре заметили мини-смерч. Небольшой вихрь удалось буквально уничтожить с помощью автомобиля.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных пабликов в Telegram. На кадрах видно, что маленький смерч прокатился по одной из улиц с оживленным движением транспорта.

Вихрь из пыли и мелкого мусора поднялся на несколько метров в воздух, переместившись вдоль торговых лотков.

Стихийное явление решил остановить водитель одного из автомобилей. Он проехался по мини-смерчу и тот буквально исчез на глазах.

В комментариях под роликом обсудили ситуацию забавными комментариями. Пользователи сети смеются, что "Жигуль" все испортил".

В сети прокомментировали, как Жигуль остановил смерч

В сети прокомментировали, как Жигуль остановил смерч

В сети прокомментировали, как Жигуль остановил смерч

В сети прокомментировали, как Жигуль остановил смерч

Отметим, что пылевой вихрь — это метеорологическое явление, которое образуется вследствие локального нагревания поверхности, преимущественно в сухую и ветреную погоду. Также локальные смерчи встречаются еще и тогда, когда наблюдаются резкие перепады температуры воздуха.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле текущего года по двум регионам Украины пронеслись смерчи. Очевидцы сообщают, что образования в форме воронки становились все больше и выглядели очень мощно.