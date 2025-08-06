"Жигуль" против природы: в Днепре авто неожиданно остановило смерч (видео)
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В сети уже отреагировали на ситуацию
В жилом массиве Красный Камень в Днепре заметили мини-смерч. Небольшой вихрь удалось буквально уничтожить с помощью автомобиля.
Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных пабликов в Telegram. На кадрах видно, что маленький смерч прокатился по одной из улиц с оживленным движением транспорта.
Вихрь из пыли и мелкого мусора поднялся на несколько метров в воздух, переместившись вдоль торговых лотков.
Стихийное явление решил остановить водитель одного из автомобилей. Он проехался по мини-смерчу и тот буквально исчез на глазах.
В комментариях под роликом обсудили ситуацию забавными комментариями. Пользователи сети смеются, что "Жигуль" все испортил".
Отметим, что пылевой вихрь — это метеорологическое явление, которое образуется вследствие локального нагревания поверхности, преимущественно в сухую и ветреную погоду. Также локальные смерчи встречаются еще и тогда, когда наблюдаются резкие перепады температуры воздуха.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле текущего года по двум регионам Украины пронеслись смерчи. Очевидцы сообщают, что образования в форме воронки становились все больше и выглядели очень мощно.