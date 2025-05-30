Над Черніговом пронісся справжній смерч (вражаючі фото та відео)

Незвичайне явище привернуло увагу мешканців

Жителі Чернігова зняли на відео справжній смерч, який пронісся над містом. Синоптики раніше попереджали, що влітку Україну чекають смерчі, і ось один з них з'явився буквально за два дні до літа.

Торнадо помітили в кількох районах міста одночасно. Відповідними відео поділилися очевидці у телеграм-каналах.

Природне явище зафіксували жителі Чернігова в пятницю, 30 травня. Смерч був помітний у центрі та житлових районах міста.

Згідно з повідомленнями користувачів соцмереж, атмосферний вихор спостерігали біля вулиці Рокосовського поруч з АТБ та в районі Градецького. Очевидці відзначають, що подібне явище вже траплялося в місті раніше – зокрема, у квітні під час спекотної погоди перед похолоданням.

Метеорологи пояснюють, що такі вихори формуються під час інтенсивного нагрівання поверхні в сухі та вітряні дні. На відміну від справжніх торнадо, ці утворення не пов'язані з грозовими фронтами, але можуть виглядати досить вражаюче.

Реакція жителів

Користувачі активно коментували незвичну подію: "А казали в Чернігові немає нічого цікавого. Ось вам", — жартували місцеві мешканці.

"Це вже не вперше в нашому місті. Я теж бачила у квітні", — підтвердила одна з очевидиць.

Деякі жителі спочатку сприйняли явище скептично, припускаючи, що це може бути фотомонтаж, однак численні свідчення очевидців підтвердили реальність події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно незвичайне природне явище перелякало мешканців Дніпра. Просто посеред міста "виросло" торнадо.