Небезпечне природне явище налякало жителів Львівщини (відео)

Експерти пояснюють, що смерчі виникають через спеку в поєднанні з різкою зміною температури

У середу, 9 липня, над одним із районів Львівської області очевидці зняли на відео смерч. Ролик, який стрімко розходиться соцмережами, зафіксував небезпечне природне явище, нетипове для більшості території України.

Про це повідомили в місцевому пабліку. Особливо вражає, що його можна чітко побачити неозброєним оком — стовп повітря обертався на тлі темного неба, супроводжуючись сильним вітром.

У соцмережах українців неабияк здивувало та навіть налякало таке погодне явище:

Що пишуть українці про смерч

В іншому пабліку зазначили, що, ймовірно, смерч прямує до Львова:

Смерч, імовірно, рухається на Львів

Чому утворюються смерчі

Фахівці зазначають: утворенню смерчів сприяють поєднання високих температур із різким перепадом до холоднішого повітря. Саме такі контрасти створюють сприятливе середовище для формування вихорів. У зв’язку з глобальними кліматичними змінами кількість таких явищ поступово зростає.

Усередині смерчу панує зона пониженого тиску, яка діє за принципом насоса — засмоктує повітря та предмети, обертає їх і може з великою силою відкинути. В Україні наразі спостерігаються так звані "карликові смерчі" — короткотривалі, тривалістю до 10-15 хвилин. Хоча вони й не здаються загрозливими на вигляд, однак мають достатню силу, щоб повалити людину чи вирвати з рук легкі речі.

Відомим залишається один з унікальних випадків, зафіксований 26 травня 1948 року на Донеччині. Тоді смерч сягнув рекордної сили — діаметр вихору становив близько 30 метрів. Наслідки були значними: через потужний атмосферний тиск з рейок зійшло сім залізничних вагонів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці травня в Чернігові очевидці зафіксували на відео справжній смерч, який пронісся над містом. Раніше синоптики попереджали: влітку в Україні ймовірні такі явища — і ось один із них проявився буквально за кілька днів до початку сезону.