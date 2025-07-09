Небезпечне природне явище налякало жителів Львівщини (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Експерти пояснюють, що смерчі виникають через спеку в поєднанні з різкою зміною температури
У середу, 9 липня, над одним із районів Львівської області очевидці зняли на відео смерч. Ролик, який стрімко розходиться соцмережами, зафіксував небезпечне природне явище, нетипове для більшості території України.
Про це повідомили в місцевому пабліку. Особливо вражає, що його можна чітко побачити неозброєним оком — стовп повітря обертався на тлі темного неба, супроводжуючись сильним вітром.
У соцмережах українців неабияк здивувало та навіть налякало таке погодне явище:
В іншому пабліку зазначили, що, ймовірно, смерч прямує до Львова:
Чому утворюються смерчі
Фахівці зазначають: утворенню смерчів сприяють поєднання високих температур із різким перепадом до холоднішого повітря. Саме такі контрасти створюють сприятливе середовище для формування вихорів. У зв’язку з глобальними кліматичними змінами кількість таких явищ поступово зростає.
Усередині смерчу панує зона пониженого тиску, яка діє за принципом насоса — засмоктує повітря та предмети, обертає їх і може з великою силою відкинути. В Україні наразі спостерігаються так звані "карликові смерчі" — короткотривалі, тривалістю до 10-15 хвилин. Хоча вони й не здаються загрозливими на вигляд, однак мають достатню силу, щоб повалити людину чи вирвати з рук легкі речі.
Відомим залишається один з унікальних випадків, зафіксований 26 травня 1948 року на Донеччині. Тоді смерч сягнув рекордної сили — діаметр вихору становив близько 30 метрів. Наслідки були значними: через потужний атмосферний тиск з рейок зійшло сім залізничних вагонів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці травня в Чернігові очевидці зафіксували на відео справжній смерч, який пронісся над містом. Раніше синоптики попереджали: влітку в Україні ймовірні такі явища — і ось один із них проявився буквально за кілька днів до початку сезону.